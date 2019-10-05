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05.10.2019,  
15:52
Текст:  Руслан Мельников

В США назвали советский истребитель, который может прослужить 100 лет

На американские СМИ сильное впечатление произвел самолет-долгожитель, разработанный в СССР. Речь идет о легком сверхзвуковом истребителе третьего поколения МиГ-21.
Фото: Cavernia/ Wikimedia.org Фото: Cavernia/ Wikimedia.org
Фото: Cavernia/ Wikimedia.org

Как пишет The National Interest, этот самолет создан таким образом, чтобы работать долго и легко модернизироваться. При этом отмечается, что обычно истребители, в отличие от бомбардировщиков и транспортников, устаревают быстрее.

Фото: Marian Geană / wikimedia.org
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МиГ-21 создавался как эффективный самолет для достижения превосходства в воздухе, но при этом мог нести ограниченное количество бомб и ракет для уничтожения наземных целей. В публикации отмечается, что в период с 1959 по 1985 год СССР построил 10 645 таких истребителей. Также их выпускала Индия и Чехословакия, а Китай даже создал собственную копию самолета. Во время холодной войны США удалось получить некоторые варианты МиГ-21, о которых хорошо отзывались американские пилоты.

В материале говорится, что современные истребители летают не намного быстрее и маневреннее, чем МиГ-21. И хотя они несут больше боеприпасов и снабжены более совершенным оборудованием, многие военно-воздушные силы относятся к ним как к дорогой роскоши. Зачастую требуется просто "дешевый, быстрый, легкий в обслуживании самолет, который может патрулировать воздушное пространство и иногда сбрасывать несколько бомб". А МиГ-21 вполне отвечает таким требованиям.

Сейчас этот самолет находится на вооружении восемнадцати стран, в том числе входящих в НАТО Румынии и Хорватии. А Китай, Россия и Украина осуществляют работы по техническому обслуживанию и обновлению истребителей. Причем появление 3D-печати может упростить их обслуживание. Правда, немногие находящиеся сейчас на вооружении МиГ-21 не похожи на те, что сходили с конвейера в 1959 году. Они несут более сложное, в том числе и высокоточное вооружение, имеют современную электронику и радары.

The National Interest даже рассуждает, сможет ли МиГ-21 оставаться в строю сто лет. При этом высказывается уверенность в том, что уж свои 70 лет в ВВС он отметит наверняка.

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