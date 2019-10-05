В Таиланде арестован аферист из Южной Кореи

Иммиграционная служба Таиланда задержала афериста, который 2,5 года назад сбежал из Южной Кореи с 16,5 миллионами долларов. По данным ведомства, 36-летний гражданин Южной Кореи был арестован в элитном кондоминиуме в районе Банг-Ламунг города Чонбури.

С 2009 по 2016 годы под предлогом инвестиций во фьючерсный рынок мошенник обманом выманил у своих жертв около 16,5 миллиона долларов. Когда выяснилась правда, он скрылся в Таиланде, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Bangkok Post.

Отмечается, что сотрудникам иммиграционного бюро Таиланда арестован еще один беглый южнокорейский преступник, который скрывался в течение 25 лет. На родине его обвиняют в подделке финансовых и личных документов. Задержанные будут депортированы.