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05.10.2019 07:50
Рубрика: В мире

В Таиланде арестован аферист из Южной Кореи

Иммиграционная служба Таиланда задержала афериста, который 2,5 года назад сбежал из Южной Кореи с 16,5 миллионами долларов. По данным ведомства, 36-летний гражданин Южной Кореи был арестован в элитном кондоминиуме в районе Банг-Ламунг города Чонбури.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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С 2009 по 2016 годы под предлогом инвестиций во фьючерсный рынок мошенник обманом выманил у своих жертв около 16,5 миллиона долларов. Когда выяснилась правда, он скрылся в Таиланде, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Bangkok Post.

Отмечается, что сотрудникам иммиграционного бюро Таиланда арестован еще один беглый южнокорейский преступник, который скрывался в течение 25 лет. На родине его обвиняют в подделке финансовых и личных документов. Задержанные будут депортированы.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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