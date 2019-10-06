Головин был удален с поля в матче против "Монпелье"

"Монако" потерпел очередное поражение в чемпионате Франции, проиграв 1:3 "Монпелье", а российский полузащитник Александр Головин был удален с поля.

В девятом туре чемпионата Франции "Монако" встречался с "Монпелье" и уступил 1:3. В составе монегасков единственный гол на счету Виссама Бен-Йеддера. У победителей отличились Флорент Моллет, Педру Мендеш и Энди Делорт.

В стартовом составе "Монако" на поле вышел российский полузащитник Александр Головин. Однако отметиться результативной игрой ему не удалось. Более того, на 82-й минуте встречи он вынужден был покинуть поле, увидев перед собой красную карточку. На 58-й минуте Головин получил первое предупреждение, а на 82-й - второе.

Это удаление стало третьим за последние 10 месяцев для россиянина.

Нынешний сезон для "Монако" складывается непросто. За 9 туров команда пропустила больше всех в Лиге 1 - 19 мячей.