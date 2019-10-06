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Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной

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    06.10.2019, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Марина Куклина. Фото: facebook.com Фото: Марина Куклина. Фото: facebook.com
Фото: Марина Куклина. Фото: facebook.com

Причиной смерти актрисы театра, кино и ТВ Марины Куклиной, скончавшейся на 34-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью, стал рак.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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Как передает РЕН ТВ, онкологическое заболевание было диагностировано у Куклиной в конце прошлого года - друзья и родные собирали средства на лечение артистки.

Марина Куклина родилась в 1986 году. С 2007-го работала в Киевском театре юных зрителей на Липках, на экранах - с 2009-го. Первой ролью актрисы стал сериал "Возвращения Мухтара". После - "Анна Герман", "Женский доктор", "Моя бабушка Фанни Каплан", "По законам военного времени" - около пятидесяти проектов.

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