Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной

Причиной смерти актрисы театра, кино и ТВ Марины Куклиной, скончавшейся на 34-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью, стал рак.

Как передает РЕН ТВ, онкологическое заболевание было диагностировано у Куклиной в конце прошлого года - друзья и родные собирали средства на лечение артистки.

Марина Куклина родилась в 1986 году. С 2007-го работала в Киевском театре юных зрителей на Липках, на экранах - с 2009-го. Первой ролью актрисы стал сериал "Возвращения Мухтара". После - "Анна Герман", "Женский доктор", "Моя бабушка Фанни Каплан", "По законам военного времени" - около пятидесяти проектов.