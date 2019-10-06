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06.10.2019 13:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда

Текст: Михаил Сухарев

5 октября Рамзана Кадырова в его день рождения наградили почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания России. Как сообщили в пресс-службе главы республики, награда вручена в качестве признания заслуг в развитии парламентаризма.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Вручил почетный знак председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он как раз совершал рабочую поездку в Грозный в составе временной комиссии по совершенствованию правового регулирования.

- Позвольте мне выполнить почетное и очень ответственное поручение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации. За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской Республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича, - сказал Вячеслав Тимченко.

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