Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда

5 октября Рамзана Кадырова в его день рождения наградили почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания России. Как сообщили в пресс-службе главы республики, награда вручена в качестве признания заслуг в развитии парламентаризма.

Вручил почетный знак председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он как раз совершал рабочую поездку в Грозный в составе временной комиссии по совершенствованию правового регулирования.

- Позвольте мне выполнить почетное и очень ответственное поручение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации. За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской Республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича, - сказал Вячеслав Тимченко.