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Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер

Новости
    06.10.2019, 16:22
Текст:   Олег Усков
Джинджер Бейкер. Фото: AP Foto/MJ Kim, Archivo Джинджер Бейкер. Фото: AP Foto/MJ Kim, Archivo
Джинджер Бейкер. Фото: AP Foto/MJ Kim, Archivo

Джинджер Бейкер, бывший барабанщик британской рок-группы Cream, одного из важнейших классических коллективов в истории жанра, скончался в возрасте восьмидесяти лет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное подтверждение от семьи и представителя музыканта. Бейкер скончался сегодня в госпитале.

Фото: twitter.com/ Gratefuldeadsub
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Питер Эдвард Бейкер родился 19 августа 1939 года в Луишеме, Лондон, и его первым инструментом была труба. На ударные, яростная и инновационная игра на которых Бейкера во веки веков прославит, названный переключится позже.

Как профессиональный музыкант дебютировал в шестидесятые в джазе - у Эрика Вилка и Терри Лайтфута. В 1962-м Бейкер сменит Чарли Уоттса в группе Blues Incorporated, а в феврале следующего с Грэмом Бондом и Джеком Брюсом создаст Graham Bond Trio, далее переименованное в Graham Bond Organization. Окончательно переломный - 1966-й, создание с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом Cream.

После распада Cream Джинджер играл с Клэптоном в Blind Faith, создал Ginger Baker's Air Force (Стиви Уинвуд, Дэнни Лэйн, Крис Вуд, Рик Греч, Грэм Бонд) и Baker Gurvitz Army, работал в BBM (Джек Брюс - Джинджер Бэйкер - Гэри Мур) и сольно.

К слову, Cream считается первой в истории супергруппой. Мало того: всего за два года существования (1966-1968) их альбомы были проданы тиражом 35 миллионов экземпляров. Причем "двойник" Wheels Of Fire стал первой в истории "платиновой" пластинкой, то есть был продан тиражом более миллиона экземпляров.

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