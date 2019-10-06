В Косово проходят досрочные парламентские выборы

В непризнанной Республике Косово (РК) проходят досрочные парламентские выборы, в рамках которых за 120 депутатских мест борются четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат.

Всего ЦИК РК зарегистрировала 1 млн 938 тыс. 868 избирателей. При этом, в соответствии с косовским законодательством, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мест отходят албанским депутатам, а еще 20 распределяются между представителями национальных меньшинств: 10 закреплены за сербами, 4 - за цыганами, ашкали и гюптами, 3 - за бошняками, 2 - за турками и 1 - за горанцами.

По данным ТАСС, эти выборы станут седьмыми по счету и шестыми внеочередными, поскольку за всю историю непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца. Самым коротким стало нахождение у власти правительства Рамуша Харадиная образца 2017 года, его кабинет не продержался и двух лет. Агентство приводит и данные последних социологических опросов, согласно которым самые высокие шансы на победу имеют четыре партии - Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Между тем, в преддверии выборов президент Сербии Александр Вучич провел встречу с представителями партии "Сербский список", которая, по его словам, защищает интересы сербского населения в Косово и Метохии.

"В этой кампании вы могли наблюдать жесточайшую и грязную игру, которую вели четыре албанских партии против "Сербского списка" не только на территории Косово и Метохии. Они говорили, что нужно вести диалог с сербами, но не с Сербией, и запретили въезд нашим политикам в Косово. Никто из нас не смог приехать поддержать сербский народ", - цитирует слова президента Сербии РИА "Новый День".

По оценке Александра Вучича, цель оппонентов - "ослабить Сербию" через атаку на "Сербский список". "Но люди знают, сколько мы инвестируем денег в нашу южный край Косово и Метохию. Они знают, насколько Сербия сильнее сейчас, чем десять лет назад, поэтому нападают на нас", - указывает сербский лидер.