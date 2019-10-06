В Косово проходят досрочные парламентские выборы

Новости

Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу 12:40
В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 13 человек 12:30
В Марселе эвакуировали отель с российскими туристами 12:28
В ГД задумаются о поездках в США после ситуации с допросом депутата 12:20
В Самаре в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса 12:12
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом 12:00
Все матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне 11:58
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области 11:28
На праздновании Октоберфеста в США прогремели три взрыва 11:20
Обстановка на показах "Джокера" в США заставляет зрителей нервничать 11:18
Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге 11:15
В Башкирии дети сняли на видео драку школьниц на уроке 10:57
В Омске в ДТП с квадроциклом 1 погиб, 4 пострадали 10:55
Константин Косачев: Американские спецслужбы творят что хотят 10:40
СМИ: Джонсон не уйдет в отставку без решения Елизаветы II 10:39
МЧС Москвы предупредило о снеге и порывистом ветре 10:29
Самые опасные российские бомбардировщики назвали в США 10:23
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ 10:11
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной 09:49
Украинский военный эксперт пригрозил России ордой дронов-убийц 09:38
"Урал" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 09:19
Дорожные инспектора Петербурга присоединились к Tetris Challenge 09:15
В США вскроют могилу "врага общества №1" 09:00
Единственная в своем роде. Экспортная "Буханка", которая не пошла в серию 09:00
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 11:32
Рубрика: В мире

В Косово проходят досрочные парламентские выборы

Текст: Александр Борисов (Белград)

В непризнанной Республике Косово (РК) проходят досрочные парламентские выборы, в рамках которых за 120 депутатских мест борются четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат.

Всего ЦИК РК зарегистрировала 1 млн 938 тыс. 868 избирателей. При этом, в соответствии с косовским законодательством, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мест отходят албанским депутатам, а еще 20 распределяются между представителями национальных меньшинств: 10 закреплены за сербами, 4 - за цыганами, ашкали и гюптами, 3 - за бошняками, 2 - за турками и 1 - за горанцами.

По данным ТАСС, эти выборы станут седьмыми по счету и шестыми внеочередными, поскольку за всю историю непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца. Самым коротким стало нахождение у власти правительства Рамуша Харадиная образца 2017 года, его кабинет не продержался и двух лет. Агентство приводит и данные последних социологических опросов, согласно которым самые высокие шансы на победу имеют четыре партии - Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи, крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Между тем, в преддверии выборов президент Сербии Александр Вучич провел встречу с представителями партии "Сербский список", которая, по его словам, защищает интересы сербского населения в Косово и Метохии.

"В этой кампании вы могли наблюдать жесточайшую и грязную игру, которую вели четыре албанских партии против "Сербского списка" не только на территории Косово и Метохии. Они говорили, что нужно вести диалог с сербами, но не с Сербией, и запретили въезд нашим политикам в Косово. Никто из нас не смог приехать поддержать сербский народ", - цитирует слова президента Сербии РИА "Новый День".

По оценке Александра Вучича, цель оппонентов - "ослабить Сербию" через атаку на "Сербский список". "Но люди знают, сколько мы инвестируем денег в нашу южный край Косово и Метохию. Они знают, насколько Сербия сильнее сейчас, чем десять лет назад, поэтому нападают на нас", - указывает сербский лидер.

В мире Европа Сербия Косово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней