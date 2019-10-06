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06.10.2019,  
13:39
Текст:  Антон Валагин

Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом

В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II. Полет одной из ракет снял на видео экипаж мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану. Пилоты в шутку предположили, что "Северная Корея уже здесь", однако военные эксперты разглядели в ролике нечто гораздо более важное.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию

Опрошенные The Drive специалисты по ядерному оружию отметили, что траектория баллистической ракеты на видео гораздо более пологая и низкая, чем обычно. 

- Угол пуска, кажется, понижен - хотя трудно это утверждать на основании одного только видео. Тем не менее запуск ракеты по такой траектории вполне ожидаем в связи с появлением боеголовки W76-2. Низкая траектория значительно снижает время подлета, -  рассказал эксперт по стратегическим вооружениям Анкит Панда.

Тактическая ядерная боеголовка W76-2 мощностью семь килотонн появилась в арсенале США поразительно быстро. В 2018 году она существовала лишь в виде рекомендации. В январе 2019-го началось ее производство, первый готовый образец был собран предприятием Pantex в феврале. Ядерная боеголовка малой мощности в соединении с баллистической системой доставки позволяет наносить мощные точечные удары по всему свету. А малый вес боеголовки позволяет спрямить траекторию ракеты и значительно снизить ее подлетное время.

Так что необычные испытания ракеты вполне логичны, резюмирует издание.

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