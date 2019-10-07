Названо важное преимущество "Арматы" перед Abrams

Китайский портал Sina сравнил российский танк нового поколения Т-14 "Армата" с американским M1A Abrams.

Помимо новой компоновки и высокой степени автоматизации российская машина имеет по сравнению с американской еще одно важное преимущество.

Специально для "Арматы" московским НИИ стали была создана новая броня 44С-св-Ш, получаемая методом шлакового электропереплава легированной стали, пишет Sina. Полученный материал обладает хорошей прочностью при меньшей толщине, что позволило снизить массу танка на сотни килограммов.

Также защита "Арматы" усилена композитной броней со вставками углеродных материалов и оборонительными комплексами: пассивным "Малахит" и активным "Афганит". Первый состоит из взрывчатых модулей, отбрасывающих снаряд или ракету от танка либо вызывающих преждевренное срабатывание их боевой части. "Афганит" фиксирует запуск противотанковой ракеты и уничтожает ее на подлете роем металлических шариков.