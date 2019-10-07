OPPO представила линейку смартфонов A 2020

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели OPPO A9 2020 и OPPO A5 2020. Новинки, получившие стильный дизайн (чем-то напоминающий серию Reno), ориентированы на средний ценовой сегмент.

Смартфон Oppo A9 2020. Фото: Oppo

Экраны смартфонов имеют диагональ 6,5 дюйма, при этом каплевидный вырез под фронтальную камеру уменьшен на 31,4%, а полезная площадь экрана занимает 89% от площади фронтальной поверхности.

В качестве платформы используется чипсет Qualcomm Snapdragon 665. Модель A9 2020 получила 8 Гб + 128 Гб, а A5 2020 - 3 Гб + 64 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Аккумулятор у смартфонов довольно емкий - 5000 мАч, имеется поддержка обратной зарядки, чтобы делиться энергией с другими смартфонами или гаджетами. Обе модели оснащены модулями NFC.

Смартфон OPPO A9 2020 получил камеру из четырех модулей: основная камера на 48 Мп + сверхширокоугольная камера на 8 Мп + монохромный датчик на 2 Мп + портретная камера на 2 Мп. Младшей модели досталась также четырехмодульная камера с основным сенсором с разрешением в 12 Мп. Фронтальные камеры A9 и A5 имеют разрешение 16 Мп и 8 Мп соответственно.

Работают устройства на Android 9 с фирменной оболочкой ColorOS 6. О стоимости и старте продаж пока не сообщается.