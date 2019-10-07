Партия премьера-социалиста Косты побеждает на выборах в парламент Португалии

Премьер-министр Португалии и лидер Социалистической партии Антонио Коста на избирательном участке в Лиссабоне, 6 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Armando Franca

Партия премьер-министра Антонио Коста, по предварительным данным, побеждает на всеобщих выборах в Португалии, которые прошли в воскресенье, однако не сможет не получить абсолютного большинства в парламенте, сообщает издание Politico. Официально результаты выборов пока не обнародованы местным Центризбиркомом и медиа ссылаются на результаты экзит-поллов.

Как и предсказывали эксперты, Социалистическая партия Косты заняла первое место, получив от 34 до 39 процентов голосов, за ней следует главная оппозиционная партия - Социал-демократическая - с 27-31 процентами, по состоянию на 20 часов по местному времени.

"Все указывает на очень четкую победу Социалистической партии и четкую волю электората продолжать стабильное правительство во главе с Социалистической партией, - заявила журналистам заместитель лидера партии Ана Катарина Мендес. - Португальский народ проголосовал за стабильность в правительстве, и ПС твердо убеждена, что следующие четыре года будут четырьмя годами политической стабильности".

Если социалистам не хватит 116 мест, необходимых для абсолютного большинства в парламенте из 230 мест, им, вероятно, потребуется заключить сделку с одной или несколькими партиями, чтобы остаться у власти. Левый блок и коалиция коммунистов / зеленых (PCP-PEV) - партии с жестким левым флангом, которые поддержали нынешнее правительство Косты в предыдущем парламенте, набрали соответственно 9-12% и 6-8% голосов.

Позади остались правоцентристская партия CDS-People's и People-Animals-Nature (PAN), каждая из которых набрала от трех до пяти процентов голосов, что стало одним из наиболее чувствительных провалов правых в новейшей истории Португалии.