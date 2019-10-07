Путин проиндексировал зарплаты высокопоставленных чиновников

На 4,3 процента с октября будут увеличено денежное вознаграждение президента и премьер-министра.

Также в целях обеспечения социальных гарантий проиндексированы зарплаты глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Глава государства подписал соответствующие указы.

Это плановая индексация, пояснил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Финансирование расходов поручено обеспечить правительству. Речь идет о повышении на уровень инфляции 2018 года.

Ранее сообщалось, что с 1 октября будут проиндексированы зарплаты бюджетников и госслужащих - на те же 4,3 процента.