Москвичи выберут лучший уличный фестиваль

На портале "Активный гражданин" открылось голосование за лучший уличный фестиваль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Городские фестивали стали одной из главных визитных карточек города. Чтобы скорректировать программу и расписание, москвичей решили спросить, устраивает ли их график проведения мероприятий. Второй вопрос: какой фестиваль у них самый любимый.

Вариантов ответа всего 14, а выбрать можно из них пять: "Путешествие в Рождество", "Московская масленица", "Крымская весна", "Пасхальный дар", "Московская весна A Capella", "Николин день", "Рыбная неделя", "Круг света", "Времена и эпохи", "Цветочный джем", фестиваль фейерверков "Ростех", "Золотая осень", День города и День народного единства и другие.

Участники проекта смогут выбрать до пяти вариантов ответа или же ответить "ничего из предложенного".