В Липецке будут судить растлителя школьниц

Липецкие следователи завершили работу по уголовному делу против 42-летнего мужчины - его обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности подростков, в том числе дочери своей сожительницы.

По версии следствия, в 2014-2015 годах мужчина в отсутствие женщины, с которой жил, приставал к ее 13-летней дочери. Продолжалось это в течение года.

- Во время следствия были установлены преступные эпизоды с участием еще трех несовершеннолетних девочек. Предлагая им деньги, обвиняемый склонил их к действиям сексуального характера и интимной близости, - рассказала представитель управления СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Педофил признал вину по всем восьми эпизодам и рассказал подробности совершенных им преступлений. На время следствия он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения. Если вина липчанина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.