В Музей Победы привезут 9 тонн оружия

Более 9 тонн огнестрельного вооружения и бомбы привезут на запад Москвы на днях. Это раритетные образцы вооружения первой половины 20 века, которые пополнят коллекцию Музея победы.

Среди экспонатов - 500-килограммовая немецкая авиабомба и 1,5-тонная советская морская торпеда, полевая пушка ЗИС-3, участвовавшая в боях за освобождение Румынии и Венгрии в 1944 году, автоматическая зенитная пушка 70-К с линкора "Севастополь" и горная пушка "Шнейдер", использовавшаяся РККА во время Гражданской войны. Еще один раритет - полевая трехдюймовая пушка образца 1902 года. Подобные артиллерийские установки были на вооружении гарнизона Петропавловской крепости в 1917 году, а после революции орудие оказалось на вооружении финской армии. На родину ее вернули в 1940 году после Зимней войны в качестве трофея Красной Армии.

Все это вооружение передаст музей современной истории России (ГЦМСИР). По словам директора ГЦМСИР Ирины Великановой, это отличный пример взаимовыгодного партнерства внутри музейного сообщества.

"Наш музей обладает огромными фондами: свыше 1,3 миллиона единиц хранения. При всем желании рассказать посетителям музея как можно больше о современной истории России, ознакомить их со всеми любопытными экспонатами просто невозможно. Поэтому мы и предложили Музею Победы экспонировать военную технику из наших хранилищ на их площадке", - подчеркнула Великанова. Как пояснил "РГ" директор Музея Победы Александр Школьник, особенно важно, что столь значимое событие происходит в преддверии празднования 75-летия Победы.

Отметим, что договор о передаче вооружения будет подписан 10 октября. После этого новинки пополнят постоянную экспозицию главного здания музея Победы.