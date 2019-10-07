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07.10.2019 12:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Музей Победы привезут 9 тонн оружия

Текст: Ирина Огилько
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Более 9 тонн огнестрельного вооружения и бомбы привезут на запад Москвы на днях. Это раритетные образцы вооружения первой половины 20 века, которые пополнят коллекцию Музея победы.

Среди экспонатов - 500-килограммовая немецкая авиабомба и 1,5-тонная советская морская торпеда, полевая пушка ЗИС-3, участвовавшая в боях за освобождение Румынии и Венгрии в 1944 году, автоматическая зенитная пушка 70-К с линкора "Севастополь" и горная пушка "Шнейдер", использовавшаяся РККА во время Гражданской войны. Еще один раритет - полевая трехдюймовая пушка образца 1902 года. Подобные артиллерийские установки были на вооружении гарнизона Петропавловской крепости в 1917 году, а после революции орудие оказалось на вооружении финской армии. На родину ее вернули в 1940 году после Зимней войны в качестве трофея Красной Армии.

Фото: Department for the Protection of Antiquities
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Все это вооружение передаст музей современной истории России (ГЦМСИР). По словам директора ГЦМСИР Ирины Великановой, это отличный пример взаимовыгодного партнерства внутри музейного сообщества.

"Наш музей обладает огромными фондами: свыше 1,3 миллиона единиц хранения. При всем желании рассказать посетителям музея как можно больше о современной истории России, ознакомить их со всеми любопытными экспонатами просто невозможно. Поэтому мы и предложили Музею Победы экспонировать военную технику из наших хранилищ на их площадке", - подчеркнула Великанова. Как пояснил "РГ" директор Музея Победы Александр Школьник, особенно важно, что столь значимое событие происходит в преддверии празднования 75-летия Победы.

Отметим, что договор о передаче вооружения будет подписан 10 октября. После этого новинки пополнят постоянную экспозицию главного здания музея Победы.

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