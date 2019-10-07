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07.10.2019 21:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В лесу под Калугой нашли мертвого ученого

Текст: Антон Валагин (Калуга)

В Калужской области найдено тело 74-летнего доктора наук Владимира Буравцева. По предварительным данным, ученый заблудился, отправившись в лес за грибами, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир

Буравцев пропал 3 октября, последний раз его видели у деревни Косичино. Полицейские рассказали, что у мужчины было слабое сердце.

Доктор физико-математических наук Владимир Буравцев работал в Институте химической физики имени Н.Н. Семенова, где был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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