В лесу под Калугой нашли мертвого ученого

В Калужской области найдено тело 74-летнего доктора наук Владимира Буравцева. По предварительным данным, ученый заблудился, отправившись в лес за грибами, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Буравцев пропал 3 октября, последний раз его видели у деревни Косичино. Полицейские рассказали, что у мужчины было слабое сердце.

Доктор физико-математических наук Владимир Буравцев работал в Институте химической физики имени Н.Н. Семенова, где был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.