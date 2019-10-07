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07.10.2019,  
10:06
Текст:  Юлия Гарднер (Хабаровск)

Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Три тысячи военнослужащих Восточного военного округа впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры на учениях, стартовавших в Хабаровском крае. Они проходят на полигоне Князе-Волконский.

Особое внимание в рамках тренировки уделят межвидовому взаимодействию и применению приемов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Во время учения впервые будут отработаны приемы маскировки подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Для этого на полигоне установят знаки, обозначающие, к примеру, населенный пункт или дачный участок, которого нет на карте. Именно под такие объекты замаскируются военнослужащие.

Кроме этого, подразделения выполнят маневры с переходом к обороне и отработают контратаку. Помогать им будут беспилотники и вертолеты армейской авиации. Поддержат огнем наступающих около 350 единиц техники: танки Т-72Б, БМП-2, САУ "Гвоздика", ЗСУ "Шилка", минометы комплекса "Сани", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы. Выступят против условного врага и расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС -17 "Пламя". С воздуха удары нанесут вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

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