Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства

Три тысячи военнослужащих Восточного военного округа впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры на учениях, стартовавших в Хабаровском крае. Они проходят на полигоне Князе-Волконский.

Особое внимание в рамках тренировки уделят межвидовому взаимодействию и применению приемов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов.

"Во время учения впервые будут отработаны приемы маскировки подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Для этого на полигоне установят знаки, обозначающие, к примеру, населенный пункт или дачный участок, которого нет на карте. Именно под такие объекты замаскируются военнослужащие.

Кроме этого, подразделения выполнят маневры с переходом к обороне и отработают контратаку. Помогать им будут беспилотники и вертолеты армейской авиации. Поддержат огнем наступающих около 350 единиц техники: танки Т-72Б, БМП-2, САУ "Гвоздика", ЗСУ "Шилка", минометы комплекса "Сани", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы. Выступят против условного врага и расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС -17 "Пламя". С воздуха удары нанесут вертолеты Ка-52 "Аллигатор".