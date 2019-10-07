В Благовещенске арестовали летевшего из Екатеринбурга дебошира

Благовещенский городской суд арестовал мужчину, который устроил пьяный дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Благовещенск. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

Нетрезвый пассажир на протяжении большей части полета оскорблял экипаж и пассажиров, нецензурно выражался, не реагируя на просьбы успокоится и вести себя прилично.

"Он выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность", - написал в своем заявлении в полицию старший бортпроводник рейса № 299 авиакомпании "Уральские авиалинии".

За свое поведение пассажир арестован на десять суток.