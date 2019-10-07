Мэр Омска на субботнике рассказала о благоустройстве Зеленого острова

Субботник состоялся в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города, который проходит с 16 сентября по 11 октября во всех округах Омска на 534 площадках. В основном это популярные у горожан парки и скверы, набережные и пешеходные зоны. Привести их в порядок вышли работники предприятий, общественники, студенты, школьники, а также представители территориального общественного самоуправления.

Личное участие в уборке и благоустройстве парка культуры и отдыха "Зеленый остров" приняли члены регионального правительства, Законодательного Собрания региона, мэр Омска Оксана Фадина, председатель городского Совета Владимир Корбут.

Мероприятие традиционно прошло в формате "Open-Air уборки".

- Сегодня у нас замечательное настроение, потому что хорошая погода, и все мы с удовольствием вышли на уборку. Как видите, субботник на Зеленом острове проходит шумно и весело, здесь играет музыка, и это очень здорово. Хочу поблагодарить всех жителей Омска, решивших присоединиться к уборке своего города. Это очень важное мероприятие для всех нас, - поблагодарила омичей Оксана Фадина.

По словам мэра, Зеленый остров (уникальная территория, где природа сохранила естественный ландшафт) выбран в качестве площадки для массовой уборки не случайно.

- Парк нуждается в благоустройстве, - считает Оксана Фадина. - Обсуждение данного проекта мы намерены сделать максимально открытым. Считаю, что здесь необходимо учесть интересы всех омичей. Парк должен быть удобным и комфортным и для пенсионеров, и для малышей.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" уже прошло общественное голосование. Зеленый остров стал безусловным лидером рейтинга. Уже известно, что для его обустройства будут активно привлекаться общественники, профессиональные ландшафтные дизайнеры и архитекторы.

Глава города отметила, что предстоит выполнить значительный объем работ, поэтому благоустройство будет организовано в несколько этапов.

Добавим, что помимо массовой уборки в Омске также идет сезонная высадка кустарников и деревьев. Всего в этом году на Зеленом острове, в сквере у Театральной площади, в парке семейного отдыха микрорайона "Московка-2", сквере Молодоженов Советского округа и на Иртышской набережной появилось 12 тысяч краснолистных яблонь, берез, кустов калины.

Тем временем

Подведены предварительные итоги общегородского субботника: собрано и вывезено 5328 кубометров мусора, высажено свыше трех тысяч деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Участниками субботника стали 61 тысяча 445 человек. Из них 18 тысяч 535 человек - это студенты и школьники. Задействовано 619 единиц техники.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска