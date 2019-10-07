Томские ученые обнаружили в Арктике рекордный выброс метана

Томские ученые во время экспедиции в морях Восточной Арктики зафиксировали рекордный выброс метана на поверхность воды.

На участке Восточно-Сибирского моря научный отряд выявил резкое повышение концентрации метана в атмосферном воздухе - в 6-7 раз выше среднепланетарных значений. Справа по борту научно-исследовательского судна "Академик Келдыш" участники экспедиции разглядели на фоне темной воды пятно изумрудного цвета.

- Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ, - рассказывает главный эксперт управления проректора ТПУ по внешним связям Сергей Никифоров.

- Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Никто ранее подобного не регистрировал! - говорит руководитель экспедиции, профессор ТПУ, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.

На следующий день ученые обнаружили еще один газовый фонтан на другом участке полигона. Работа по изучению тайн Арктики продолжается.