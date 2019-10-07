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07.10.2019 16:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские ученые обнаружили в Арктике рекордный выброс метана

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые во время экспедиции в морях Восточной Арктики зафиксировали рекордный выброс метана на поверхность воды.

Фото: James Josephides/ASTRO 3D
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На участке Восточно-Сибирского моря научный отряд выявил резкое повышение концентрации метана в атмосферном воздухе - в 6-7 раз выше среднепланетарных значений. Справа по борту научно-исследовательского судна "Академик Келдыш" участники экспедиции разглядели на фоне темной воды пятно изумрудного цвета.

- Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ, - рассказывает главный эксперт управления проректора ТПУ по внешним связям Сергей Никифоров.

- Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Никто ранее подобного не регистрировал! - говорит руководитель экспедиции, профессор ТПУ, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.

На следующий день ученые обнаружили еще один газовый фонтан на другом участке полигона. Работа по изучению тайн Арктики продолжается.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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