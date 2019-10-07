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07.10.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Лесосибирске на школьника упали футбольные ворота

Текст: Ирина Штерман

Двенадцатилетний школьник получил открытую черепно-мозговую травму в результате падения на него футбольных ворот. По данному факту СУ СК Красноярского края начал доследственную проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По предварительным данным, юный житель Лесосибирска отправился на футбольное поле, находящееся за Домом культуры. Решив использовать перекладину ворот как турник, он перевернул их на себя, так как сооружение не было закреплено. Ребенок был экстренно госпитализирован в местную больницу, а на следующий день отправлен в Красноярск - ему необходима помощь нейрохирургов.

Следователи устанавливают ответственных за содержание спортивной площадки, опрашивают свидетелей ЧП и родителей потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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