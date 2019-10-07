В Лесосибирске на школьника упали футбольные ворота

Двенадцатилетний школьник получил открытую черепно-мозговую травму в результате падения на него футбольных ворот. По данному факту СУ СК Красноярского края начал доследственную проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, юный житель Лесосибирска отправился на футбольное поле, находящееся за Домом культуры. Решив использовать перекладину ворот как турник, он перевернул их на себя, так как сооружение не было закреплено. Ребенок был экстренно госпитализирован в местную больницу, а на следующий день отправлен в Красноярск - ему необходима помощь нейрохирургов.

Следователи устанавливают ответственных за содержание спортивной площадки, опрашивают свидетелей ЧП и родителей потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение