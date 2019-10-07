На Ставрополье вспыхнул крупный пожар в магазине стройматериалов

В районном селе Александровское Ставропольского края тушат крупный пожар, вспыхнувший в магазине строительных материалов. Об этом в понедельник сообщили в управлении МЧС России по региону.

Инцидент произошел в 4.21, возгорание зафиксировано на площади 550 квадратных метров.

"Для ликвидации пожара и его последствий задействовано 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и 4 единицы техники", - уточнили в ведомстве.

Спустя час пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. О причинах возгорания пока не сообщается.