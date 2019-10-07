В Дагестане обнаружена машина с телами двух полицейских

В одном из ущелий Дагестана, на 863-м километре федеральной автодороги "Кавказ", была обнаружена машина с телами двух полицейских. Как сообщили в МВД Дагестана, водитель не справился с управлением и слетел в кювет.

Трагедия произошла рано утром 5 октября. От полученных травм 31-летний водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте. В МВД подчеркнули, что авария случалась во внеслужебное время - водитель в это время находился в отпуске. Известно, что оба были сотрудниками полиции из города Избербаш.

По факту ДТП руководство МВД Дагестана инициировало служебную проверку, которая установит все обстоятельства происшествия.