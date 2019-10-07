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07.10.2019 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане обнаружена машина с телами двух полицейских

Текст: Александр Гавриленко

В одном из ущелий Дагестана, на 863-м километре федеральной автодороги "Кавказ", была обнаружена машина с телами двух полицейских. Как сообщили в МВД Дагестана, водитель не справился с управлением и слетел в кювет.

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Трагедия произошла рано утром 5 октября. От полученных травм 31-летний водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте. В МВД подчеркнули, что авария случалась во внеслужебное время - водитель в это время находился в отпуске. Известно, что оба были сотрудниками полиции из города Избербаш.

По факту ДТП руководство МВД Дагестана инициировало служебную проверку, которая установит все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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