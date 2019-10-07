Фильмы-спектакли Льва Додина покажут в Петербурге

Новости

Москва планирует экспортировать решения в сфере "умного города" 17:41
В ФРГ начали расследование в отношении бывшей машинистки концлагеря 17:41
На Ставрополье волки покусали четырех человек 17:40
Покупать золото в слитках станет выгоднее с 2020 года 17:34
Собянин: Должны успеть открыть первые две линии МЦД в этом году 17:33
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе "Северного потока-2" 17:29
В Петербурге мужчину осудили за вывод из РФ миллиарда рублей 17:26
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 17:23
Зеленский поручил упростить пересечение линии соприкосновения в Донбассе 17:23
Астраханская пенсионерка перевела "солдату из США" более 1,3 млн рублей 17:21
К Хартии адвокатур присоединился одиннадцатый участник 17:19
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 17:15
Первый краш-тест Renault Arkana: лучше Hyundai Creta, но хуже Solaris 17:15
Экс-главу управления образования Казани заподозрили в получении взятки 17:13
Приговор Даниле Беглецу оставлен в силе 17:08
Делегация РФ: Большинство стран ПАСЕ настроены на сотрудничество с Россией 17:06
Видео: в Москве мотоциклист спас юркнувшего под колеса машины котенка 17:00
Под Тверью мать и сына осудили за избиение полицейских 16:58
В Карелию впервые с гастролями приехал Архангельский театр кукол 16:40
"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов 16:35
В Липецке будут судить растлителя школьниц 16:35
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 16:35
В Эрмитаже покажут исполинскую семитонную скульптуру 16:32
Томские ученые обнаружили в Арктике рекордный выброс метана 16:30
Участница мурманской команды КВН скончалась в Москве 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 17:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фильмы-спектакли Льва Додина покажут в Петербурге

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Петербурге в Малом драматическом театре-Театре Европы с 8 октября начнутся показы фильмов-спектаклей Льва Додина. Проект, получивший название "Отражения", приурочен к 75-летию театра.

Как сообщает пресс-служба МДТ-Театра Европы, показы будут проходить раз в месяц. Перед каждого сеанса в зале театра зрители смогут вживую встретиться с теми, кто создавал легендарные постановки и играл в них.

В частности, 8 октября на творческом вечере во встрече со зрителями примут участие режиссер МДТ-Театра Европы Лев Додин, заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев, народные артисты России Татьяна Шестакова, Игорь Иванов , заслуженная артистка России Вера Быкова.

Фото: Оксана Ковтун /Театр Эстрады имени Аркадия Райкина
Театр Эстрады имени Аркадия Райкина отметил юбилей в Санкт-Петербурге

В этот день на сцене МДТ-Театра Европы покажут фильм-спектакль "Дом". В основу постановки лег одноименный роман Федора Абрамова. Премьера спектакля состоялась весной 1980-го года, а видеоверсия была создана в 1982-м году. Четыре года спустя "Дом" получил Государственную премию СССР.

5 ноября зрители смогут увидеть спектакль "Пьеса без названия" по первой пьесе Чехова. Мировая премьера спектакля состоялась в немецком Веймаре в 1997-м году, через год постановка получила "Золотую маску". А 26 ноября в МДТ-Театре Европы покажут "Чевенгур" по роману Андрея Платонова.

Завершится цикл показом постановки "Московский хор" по роману Людмилы Петрушевской в декабре 2019 года.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе