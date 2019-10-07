Фильмы-спектакли Льва Додина покажут в Петербурге

В Петербурге в Малом драматическом театре-Театре Европы с 8 октября начнутся показы фильмов-спектаклей Льва Додина. Проект, получивший название "Отражения", приурочен к 75-летию театра.

Как сообщает пресс-служба МДТ-Театра Европы, показы будут проходить раз в месяц. Перед каждого сеанса в зале театра зрители смогут вживую встретиться с теми, кто создавал легендарные постановки и играл в них.

В частности, 8 октября на творческом вечере во встрече со зрителями примут участие режиссер МДТ-Театра Европы Лев Додин, заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев, народные артисты России Татьяна Шестакова, Игорь Иванов , заслуженная артистка России Вера Быкова.

В этот день на сцене МДТ-Театра Европы покажут фильм-спектакль "Дом". В основу постановки лег одноименный роман Федора Абрамова. Премьера спектакля состоялась весной 1980-го года, а видеоверсия была создана в 1982-м году. Четыре года спустя "Дом" получил Государственную премию СССР.

5 ноября зрители смогут увидеть спектакль "Пьеса без названия" по первой пьесе Чехова. Мировая премьера спектакля состоялась в немецком Веймаре в 1997-м году, через год постановка получила "Золотую маску". А 26 ноября в МДТ-Театре Европы покажут "Чевенгур" по роману Андрея Платонова.

Завершится цикл показом постановки "Московский хор" по роману Людмилы Петрушевской в декабре 2019 года.