Пропавшую в Петербурге 14-летнюю школьницу нашли живой

В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки. 31 декабря прошлого года она ушла из дома, ее искали всем городом, но неожиданно девочка сама вернулась к родителям, сообщает Следственный комитет Петербурга.

По данным ведомства, девочка рассказала родителям, что хотела начать самостоятельную жизнь. Она устроилась в кафе и сняла жилье.

Между тем, родители, ничего не зная о судьбе дочери, с самого начала начали ее искать. Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это делается, чтобы у следователей были более широкие полномочия для расследования такого рода дел.

Но точку в истории ставить пока рано. В региональном СК намерены выяснить, как именно жила школьница больше девяти месяцев, все ли с ней было хорошо. Также ведомство устанавливает причины, по которым девочка решила уйти из дома.