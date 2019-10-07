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07.10.2019 14:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую в Петербурге 14-летнюю школьницу нашли живой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки. 31 декабря прошлого года она ушла из дома, ее искали всем городом, но неожиданно девочка сама вернулась к родителям, сообщает Следственный комитет Петербурга.

Фото: iStock
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По данным ведомства, девочка рассказала родителям, что хотела начать самостоятельную жизнь. Она устроилась в кафе и сняла жилье.

Между тем, родители, ничего не зная о судьбе дочери, с самого начала начали ее искать. Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это делается, чтобы у следователей были более широкие полномочия для расследования такого рода дел.

Но точку в истории ставить пока рано. В региональном СК намерены выяснить, как именно жила школьница больше девяти месяцев, все ли с ней было хорошо. Также ведомство устанавливает причины, по которым девочка решила уйти из дома.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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