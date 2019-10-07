Участница мурманской команды КВН скончалась в Москве

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова сегодня скончалась от рака желудка. Об этом сообщил ее супруг Сергей Жариков, капитан команды. Евгении было всего 40 лет.

Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве, - написал он на своей личной странице в соцсети. - Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо.

В июле 2019 года в Снежногорске состоялся "Голосящий КиВиН-2019", победителем которого стали снежногорцы. Впервые в истории КВН Мурманской области им достался "Большой КиВиН в золотом". До сих пор в нем принимала участие только сборная Мурманска, которой удалось взять "Президентский КиВиН" в 2016 году. Но во время подготовки к полуфиналу у Евгении обнаружили неоперабельную саркому желудка 4-й стадии.

Завтра "Сборная Снежногорска" примет участие в полуфинале Высшей лиги КВН.