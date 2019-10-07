В Карелию впервые с гастролями приехал Архангельский театр кукол

В Петрозаводск впервые в рамках федеральной программы "Большие гастроли" приехал Архангельский театр кукол. Артисты покажут спектакль "Хамлет, датский принц" и две постановки для детей - "Кот в сапогах" и "Медвежонок Рим-тим-ти".

Спектакль "Хамлет, датский принц" был номинирован на "Золотую маску". И в 2003 году исполнительница роли Хертруды Светлана Михайлова получила эту престижную премию. Как призналась корреспонденту "РГ" Светлана Владимировна, сначала даже не поверила.

- Но получить "Золотую маску" - это оценка работы актера, и я, конечно, была очень счастлива.

Светлана Михайлова с мужем закончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, так она теперь называется, в 1978 году. А спустя 20 лет их сын Максим закончил этот же вуз. И в спектакле "Хамлет, датский принц" он играет роль Принца. А Светлана Владимировна - по-прежнему Хертруду. Ей одинаково подвластны различные виды кукол - перчаточные, тростевые, марионетки, теневые, планшетные.

Кстати, как сказал художественный руководитель театра Дмитрий Лохов, они, после нескольких лет перерыва, снова стали показывать "Хамлета, датского принца". И он по-прежнему популярен у зрителей. Архангельский театр стал и первым в стране лауреатом высшей национальной театральной премии "Золотая маска" в 1996 году за спектакль "Вертеп". В нем актриса Михайлова сыграла сразу несколько ролей. В 2018 году театр отметил 85-летие и переехал в отремонтированное здание, в котором пять сценических площадок.

А буквально накануне в Архангельске также в рамках проекта "Большие гастроли" показывал три спектакля Театр кукол Карелии. Проект "Большие гастроли" действует уже третий год и к сегодняшнему дню охватывает свыше 100 театральных коллективов. Он объединяет детские театры Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов.