В Новгородской области начнут производить биокомпост

В Великом Новгороде на базе птицеводческого комплекса открылось предприятие по производству биокомпоста по японской технологии, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

- Ценно, что первый в России такой проект реализован в Новгородской области. Были пожелания жителей улучшить экологическую ситуацию в этом районе, - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Соглашение о строительстве нового предприятия было заключено в прошлом году в рамках ПМЭФ.

Само производство для России уникально. Биокомпост на предприятии будут перерабатывать в сублимированные гранулы, мощности позволят вырабатывать до 20 тысяч тонн биологических удобрений в год.

Удобрения из биокомпоста активно используют в Белгородской области. Именно агрохолдинги из этого региона и станут первыми покупателями новогородских удобрений.

Так, по словам представителя крупного белгородского агрохолдинга Александра Орлова, при использовании такого типа удобрений урожайность зерновых повышается на 30-40 процентов.