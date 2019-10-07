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07.10.2019 15:58
Проект: В регионах

В честь Дня республики в Адыгее прошли скачки

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В День Республики Адыгея на ипподроме в Майкопе состоялись скачки, на которые коннозаводчики из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края выставили более 70 лошадей английской, арабской и кабардинской пород.
Фото: Надежда Гусева Фото: Надежда Гусева
Фото: Надежда Гусева

Спортивные состязания, ставшие уже традиционными в регионе, посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, руководители органов власти, представители адыгской диаспоры, а также жители и гости республики - любители конноспортивных мероприятий.

Фото: Алексей Гусев
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Глава РА поздравил участников и болельщиков состязаний с Днем республики.

На территории, прилегающей к ипподрому, была организована большая культурно-массовая программа: гастрономические конкурсы и мастер-классы, аттракционы, этнографические показы, выставки-продажи изделий прикладного искусства и выступление творческих коллективов.

В ходе соревнований был разыгран призовой фонд в размере миллиона 50 тысяч рублей. Скаковая программа состояла из восьми дистанций. Английские чистопородные лошади от двух, трех лет и старше приняли участие в заездах на призы в честь ветеранов Великой Отечественной войны, Госсовета-Хасэ РА, главы РА и Кабинета министров РА. Среди лошадей кабардинской породы организовали заезды на призы "Достояние нартов" и "Саусэрыкъо".

В заезде на приз главы Адыгеи приняли участие лошади-трехлетки английской чистокровной породы. На дистанции 2,4 тысячи метров победил жокей Андрей Киршин на жеребце по кличке Избиратель (владелец Магамет Дзыбов). От имени руководителя региона приз победителю вручил писатель Герой Труда России Исхак Машбаш.

В этот же день на центральной площади Майкопа муниципальные образования республики организовали национальные подворья, где каждый желающий мог отведать блюда народов, проживающих в республике.

В рамках XX Международного фестиваля мастеров искусств "Мир Кавказу" в большом крытом павильоне была организована выставка мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи, субъектов ЮФО, СКФО, стран ближнего и дальнего зарубежья. Жители и гости республики могли принять участие в дегустации адыгских блюд и мастер-классах по национальным танцам, игре на старинных музыкальных инструментах, адыгской вышивке золотыми нитями.

В День республики также были организованы культурно-массовые мероприятия в городском парке. На площади Единения и Согласия состоялись концертные выступления Камерного музыкального салона, оркестра русских народных инструментов "Русская удаль" и государственного симфонического оркестра Госфилармонии.

На площади Дружбы народов прошли тематические мероприятия для детей, показательные выступления спортсменов, выставки, рассказывающие о волонтерском движении в республике и различные мастер-классы. Праздничные программы также были проведены на Бульваре Победы в Черемушках и других микрорайонах города.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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