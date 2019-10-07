Новости

В Новгородской области школьник сломал обе руки на уроке физкультуры 14:32
Пропавшую в Петербурге 14-летнюю школьницу нашли живой 14:31
Найденный в Южной Корее курган оказался царской гробницей 14:28
Макей: Европа входит в эпоху стратегической нестабильности 14:26
В Крыму осудили "виртуального" наркоторговца 14:19
В Нижнем Новгороде обрушилась стена трехэтажного здания 14:17
В Башкирии проверят драку в травмпункте с участием полицейского 14:10
В Дагестане обнаружена машина с телами двух полицейских 14:08
Под Петербургом школьник изнасиловал шестилетнюю девочку 14:05
В Госдуме отреагировали на план США по "сдерживанию" России 14:03
У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport 14:00
Киев отложил разведение сил и средств в Донбассе 13:59
На берегу Черного моря выкопали богатый золотой клад 13:58
Сестра Марка Цукерберга призналась в любви Петербургу 13:57
Песков рассказал про поздравления Владимиру Путину 13:53
Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв в центре Млечного Пути 13:52
В Новосибирске на улице открыли стрельбу, есть пострадавшие 13:51
В Дагестане пересмотрят ходатайство об аресте журналиста "Черновика" 13:50
В Свердловской области разбился парашютист 13:49
Сбербанк упростил получение ипотеки 13:48
Температура воздуха в Сибири побила рекорды 13:39
В Воронеже раскрыто убийство 17-летней давности 13:21
Губернатор Тамбовской области рассказал Медведеву о реализации нацпроектов 13:20
Под Екатеринбургом школьники до смерти забили щенков 13:18
Президент Австрии дал премьеру Курцу мандат на создание правительства 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом школьники до смерти забили щенков

Текст: Татьяна Воробьева

Щенков, недавно родившихся у бродячей собаки, забили до смерти школьники в поселке Большое Седельниково под Екатеринбургом. Одного зверька удалось спасти. В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

Как сообщает паблик приюта для животных в соцсети "ВКонтакте", учащиеся шестого класса с особой жестокостью убивали животных на глазах других детей.

Фото: iStock
В Томске подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине

"Было пять щенков. Четверых закопали заживо, потом выкопали, забили палками и камнями. Пятого спасли дети, обратились ко мне за помощью", - написала устроитель приюта Елена Кузьмина. У спасенного щенка перелом плечевой кости.

По словам зоозащитников, когда они приехали на место расправы, туда же пришел и один из участвовавших в ней школьников. Он сказал, что убил щенков, чтобы те не выросли и никого не покусали.

Местные жители написали заявление в полицию.

"На место происшествия выезжали сотрудники службы участковых уполномоченных, чтобы провести осмотр и опросить очевидцев. В местной школе инспекторы ПДН совместно с педагогическим коллективом проведут работу по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки будет принято обоснованное решение", - прокомментировал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий #Горелых прокомментировал появившиеся в СМИ и сети Интернет сведения о жестоком обращении несовершеннолетних с животными в Сысертском районе. «В дежурную часть ОП № 21 5 октября в 20:05 обратилась с заявлением местная жительница, которая сообщила о жестоком обращении несовершеннолетних с животными в поселке Большое Седельниково Сысертского района. Сегодня, на место происшествия выезжали сотрудники службы участковых уполномоченных с целью осмотра места происшествия и опроса свидетелей. В понедельник в местной школе инспекторами #ПДН совместно с педагогическим коллективом будет проведена работа по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки, которую начали представители #МВД, будет принято обоснованное решение.Кроме того, #полицейские и педагогипроведут комплекс профилактических мероприятий как с несовершеннолетними, так и с их родителями», - отметил полковник Горелых.#мвд66 #МВДРоссии #свердловскаяполиция

Публикация от Свердловский полицейский (@gumvdso66)

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе