Под Екатеринбургом школьники до смерти забили щенков

Щенков, недавно родившихся у бродячей собаки, забили до смерти школьники в поселке Большое Седельниково под Екатеринбургом. Одного зверька удалось спасти. В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.
Как сообщает паблик приюта для животных в соцсети "ВКонтакте", учащиеся шестого класса с особой жестокостью убивали животных на глазах других детей.
"Было пять щенков. Четверых закопали заживо, потом выкопали, забили палками и камнями. Пятого спасли дети, обратились ко мне за помощью", - написала устроитель приюта Елена Кузьмина. У спасенного щенка перелом плечевой кости.
По словам зоозащитников, когда они приехали на место расправы, туда же пришел и один из участвовавших в ней школьников. Он сказал, что убил щенков, чтобы те не выросли и никого не покусали.
Местные жители написали заявление в полицию.
"На место происшествия выезжали сотрудники службы участковых уполномоченных, чтобы провести осмотр и опросить очевидцев. В местной школе инспекторы ПДН совместно с педагогическим коллективом проведут работу по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки будет принято обоснованное решение", - прокомментировал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.
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Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий #Горелых прокомментировал появившиеся в СМИ и сети Интернет сведения о жестоком обращении несовершеннолетних с животными в Сысертском районе. «В дежурную часть ОП № 21 5 октября в 20:05 обратилась с заявлением местная жительница, которая сообщила о жестоком обращении несовершеннолетних с животными в поселке Большое Седельниково Сысертского района. Сегодня, на место происшествия выезжали сотрудники службы участковых уполномоченных с целью осмотра места происшествия и опроса свидетелей. В понедельник в местной школе инспекторами #ПДН совместно с педагогическим коллективом будет проведена работа по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки, которую начали представители #МВД, будет принято обоснованное решение.Кроме того, #полицейские и педагогипроведут комплекс профилактических мероприятий как с несовершеннолетними, так и с их родителями», - отметил полковник Горелых.#мвд66 #МВДРоссии #свердловскаяполиция