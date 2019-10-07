Под Екатеринбургом школьники до смерти забили щенков

Щенков, недавно родившихся у бродячей собаки, забили до смерти школьники в поселке Большое Седельниково под Екатеринбургом. Одного зверька удалось спасти. В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

Как сообщает паблик приюта для животных в соцсети "ВКонтакте", учащиеся шестого класса с особой жестокостью убивали животных на глазах других детей.

"Было пять щенков. Четверых закопали заживо, потом выкопали, забили палками и камнями. Пятого спасли дети, обратились ко мне за помощью", - написала устроитель приюта Елена Кузьмина. У спасенного щенка перелом плечевой кости.

По словам зоозащитников, когда они приехали на место расправы, туда же пришел и один из участвовавших в ней школьников. Он сказал, что убил щенков, чтобы те не выросли и никого не покусали.

Местные жители написали заявление в полицию.

"На место происшествия выезжали сотрудники службы участковых уполномоченных, чтобы провести осмотр и опросить очевидцев. В местной школе инспекторы ПДН совместно с педагогическим коллективом проведут работу по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки будет принято обоснованное решение", - прокомментировал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.