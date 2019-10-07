О семилетнем браке Матильды с богачом Анатолием Демидовым "Родина" уже рассказывала (А. Коряков, И. Матвеева " Плеть для племянницы Наполеона ", N7, 2017). Сегодня новые подробности их совместной жизни.

Российско-французские отношения

Судьбы представителей фамилии Бонапарт неразрывно связаны с историей России. И это не только Наполеон Бонапарт, который еще на заре своей карьеры, в 1788 г., хотел записаться в русскую армию для войны с Османской империей, а в 1809 г., уже будучи императором, просил руки сестры Александра I, великой княгини Анны Павловны. Александр идею брака отклонил, сославшись на юный возраст невесты. Поход Наполеона в Россию, говоря словами проницательного политика Шарля-Мориса Талейрана, стал "началом конца", а в 1814 г. уже император Александр торжественно вступил в Париж. И оказывал покровительство Жозефине Богарне и особенно ее дочери Гортензии. А ее сын Луи-Наполеон, племянник императора, в конце 1840х гг. дважды предлагал сотрудничество императору Николаю I, но тот о таком "партнерстве" даже и думать не мог: кто знал, что спустя некоторое время он станет президентом Французской Республики!

Но так получилось, что европейские монархи, не признавая Наполеона равным себе, все равно породнились с этой фамилией. В том числе император Николай I, очень уважавший Наполеона как государственного и военного деятеля. Дочь Николая I Мария в 1839 г. вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского, младшего сына Евгения Богарне и внука императрицы Жозефины. А одной из кузин императора Николая была единственная дочь младшего брата Наполеона Жерома, Матильда-Летиция Вильгельмина Бонапарт.

Матильда и Анатоль: как все начиналось

Жером Бонапарт (1784-1860), назначенный Наполеоном королем Вестфалиии, вторым браком был женат на Екатерине Вюртембергской (1783-1835), дочери короля Фридриха Вюртембергского. Родной сестрой Фридриха была Мария Федоровна, супруга императора Павла I и мать императора Николая I. Соответственно, Екатерина, мать принцессы Матильды, приходилась Николаю кузиной. Но в Россию холодной зимой 1841 г. Матильда прибыла вовсе не с целью повидать венценосного родственника. Она только недавно вышла замуж и собиралась в свадебное путешествие в Париж, город ее мечты (дело в том, что 1 января 1816 г. королем Людовиком ХVIII был принят закон об изгнании всех членов семейства Бонапарт из Франции. В 1830 г. прежний запрет был подтвержден, поэтому Матильда, родившаяся 27 мая 1820 г. в Триесте, воспитывалась в Риме и Флоренции). Однако вместо манящего Парижа 19летняя принцесса оказалась вынуждена предпринять путешествие в далекую Россию: ее мужа император Николай I немедленно требовал к себе...

Кто же был мужем прекрасной Матильды, одно время являвшейся невестой принца Луи-Наполеона, будущего императора Наполеона III? Этим счастливцем являлся Анатолий (Анатоль) Николаевич Демидов, наследник знаменитых тульских оружейников. Его отец Николай Никитич (1773-1828), женившийся на Елизавете Александровне Строгановой, жил на два города: Париж и Флоренцию, где с 1815 г. был посланником. Анатоль - второй сын Николая, родился в Москве, воспитывался во Франции; некоторое время служил атташе в русском посольстве сначала в Париже, потом в Риме и Вене. От отца унаследовал огромное состояние, чистый годовой доход с которого доходил до двух миллионов рублей в год. Во Флоренции он основал шелковую фабрику, а отцовскую Виллу Сан-Донато неподалеку от Флоренции превратил в настоящий художественный музей.

Продолжая традиции отца, Анатоль попытался стать меценатом, спонсировал художников. Например, знаменитая картина "Последний день Помпеи" была написана Карлом Брюлловым по заказу Демидова.

Демидов попытался преуспеть и на литературном поприще, опубликовав под псевдонимом Ни-Таг (от Нижнего Тагила, где был один из заводов Демидова) серию статей, посвященных внутреннему положению России. Серия выходила в 1838-1839 гг., однако была прекращена по распоряжению русского правительства. Демидов смог привлечь на свою сторону влиятельных журналистов, в том числе Ж. Жанена. Именно ему пришла в голову идея брака Демидова с принцессой Матильдой Бонапарт. Произошло это в июне 1838 г. Для Матильды это была не первая встреча с русским миллионером: они виделись в Риме, когда принцесса была еще маленькой девочкой, но она, по ее словам, не забыла Анатоля. Ко всему прочему, Демидов был восторженным поклонником Наполеона. По его распоряжению в наполеоновской резиденции Сан Мартино на острове Эльба был создан музей.

Матильда к идее брака отнеслась с воодушевлением, увидев в нем возможность начать новую жизнь, а не быть при отце. Но, главное, Демидов жил в Париже, что стало определяющим в решении Матильды1. Правда, чтобы вступить в брак, Демидов должен был прекратить старую любовную связь. Произошла некрасивая история, о которой судачил "весь Париж"; говорили, что малодушие Анатоля равнялось его богатству. Жених, однако, ловко представил Матильде дело таким образом, что она встала на его сторону.

Поскольку отец Матильды желал, чтобы она осталась принцессой, 20 октября 1840 г. великим герцогом Тосканским Леопольдом II Анатолю был пожалован титул князя Сан-Донато (в России, к разочарованию Демидова, этот титул не признавался).

1 ноября 1840 г. во Флоренции состоялось бракосочетание сначала по православному, потом по католическому обряду. Новобрачные отправились в Рим, планируя финальной точкой свадебного путешествия Париж, куда они намеревались прибыть к возвращению останков Наполеона со Святой Елены (это произойдет 15 декабря 1840 г.). Однако все пошло не так.

Возвращение в Россию - в виде наказания

В Риме случился конфликт между Демидовым и российским посланником при дворах Рима и Тосканы И.А. Потемкиным. Потемкин направил жалобу в Петербург, и Анатоль получил приказ незамедлительно прибыть в Россию под угрозой конфискации имущества2.

Для Матильды это стало полной неожиданностью. Но с Николаем I шутки были плохи. Матильда решила ехать вместе с мужем. Они вернулись во Флоренцию и оттуда в январе 1841 г. через Вену и Варшаву отправились в долгий путь. О перипетиях этого путешествия мы узнаем из воспоминаний самой Матильды.

Для Матильды, рожденной под солнечным небом Италии, холода оказались катастрофой: "Я не видела никогда ничего более серого и мрачного"; "мои меха, в которых я так нуждалась, мне больше не принадлежали: г-н Демидов (именно так она именует мужа) забрал их себе с абсолютным хладнокровием..."; "чем ближе мы приближались к России, тем нестерпимее становился холод"3. К холоду добавлялся ужасный настрой "г-на Демидова", который становился все мрачнее по мере приближения к России; Матильда же только и хотела, чтобы это странное свадебное путешествие поскорее закончилось...

Прием у императора

После шести недель путешествия 2(14) марта 1841 г. супруги прибыли в Петербург и остановились в роскошном особняке Демидова на Невском проспекте. Анатоль был мрачнее тучи, ожидая встречи с государем, а Матильда, истосковавшаяся по комфортной жизни, вздохнула с облегчением - она приехала, можно сказать, в гости к царственному кузену! Кроме того, она была знакома с великой княгиней Еленой, дочерью Павла Вюртембергского и супругой брата императора, великого князя Михаила Павловича4. Елена Павловна взяла Матильду под свою протекцию и заявила, что берет на себя заботу представить ее ко двору. С ее мужем назидательную беседу провел его кузен, граф Александр Строганов: если Анатоль останется в тени жены, все пройдет гладко.

Об этом же Матильде говорил и великий князь Михаил Павлович: "Вы очень смелая и очень мудрая женщина, если отважились сопровождать своего мужа. Без вас он бы через несколько месяцев оказался в Сибири... Посоветуйте ему быть осторожным и не высовываться, пока вопрос не разрешится"5.

Настал черед приема у императора. Сердце Матильды, одетой в белое декольтированное платье (как ей советовала Елена Павловна), стучало, но не из-за страха, а из-за любопытства. И вот она увидела государя: "Высокий, сильный, при этом стройный, с красивой царственной головой. Большие и живые голубые глаза выражали и нежность, и властность. Говорили, что взгляд его мог быть свирепым, но мне этого не довелось увидеть. У него был орлиный, почти прямой нос, жесткие, хорошо очерченные губы и тонкие усы... он являл собой тип монарха, которому все должны повиноваться"6.

Великая княгиня представила принцессу Николаю. Матильда сделала глубокий реверанс, государь приподнял ее со словами: "На правах кузена я имею право вас поцеловать" и расцеловал ее в щеки и плечи. На прощание он сказал: "Надеюсь, мы будем часто видеться"7.

Потом Матильда была приглашена в Зимний дворец к императрице Александре Федоровне, которую она нашла "старой дамой" (а ей тогда не было и 43 лет). Прием у императрицы, "ненавидевшей Францию и семью Наполеона", показался Матильде холодным, однако уже на следующий день она была приглашена Александрой Федоровной на концерт.

Познание России

Николай I был очарован Матильдой. Более того, он пригласил ее сопровождать его в Москву и присутствовать на празднествах по случаю бракосочетании его сына, цесаревича Александра с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской...

Дорога произвела на принцессу гнетущее впечатление: "Никогда я не видела дороги более уродливой и печальной, чем дорога из Петербурга в Москву. Жуткая равнина, иногда перемежаемая хвойными лесами, без деревень и жилищ. Нельзя назвать жильем эти вырытые в земле норы, покрытые павшими листьями и навозом, в которые можно проникнуть по земляной лестнице, где вперемешку обитают мужчины, женщины, дети, свиньи и жеребята, все являясь добычей паразитов"8. Матильда попробовала спуститься в одну из таких "нор", однако вырвавшийся оттуда запах охладил ее пыл: "Эти конуры, где живут существа, имеющие душу, произвели на меня самое тяжелое впечатление. Я спрашивала себя, как эти несчастные могли существовать в таких условиях?"9

Нищета обострила ностальгию по Парижу: отныне ее единственной целью стало добиться у императора разрешения вернуться во Францию вместе с мужем10.

Москва поразила Матильду своими широкими улицами, по которым могла проехать шестерка лошадей. Она посетила Кремль, "город в городе". На балу в Дворянском собрании она танцевала полонез с императором, который сказал ей, что он горд показать своему народу племянницу Наполеона. И попросил присутствовать на еще одном торжестве. Аргументация была в высшей степени галантной: "Все взгляды будут прикованы к вам, и моя бедная невестка опечалится... Это очень серьезно, и это правда, но вы будете вознаграждены: из моих окон во дворце вы все прекрасно увидите"11.

Действительно, Матильда все отлично увидела: Государь был на коне, и она видела, как толпа народа встречала его возгласами "ура!": "Тысячи людей осадили его коня, пытаясь его коснуться, и когда им это удавалось, осеняли себя крестом". Матильда была поражена зрелищем всенародного восхищения. Николай, по ее словам, принимал эти "безумные проявления [любви] со слезами на глазах, проникнутый не надменностью, но признательностью"12.

Матильда разрешила одну из важнейших проблем, волновавших западных наблюдателей: они полагали, что русские поклоняются своим государям исключительно из чувства вечного страха. Матильда же говорит не о страхе, а о привязанности народа к монарху и о восхищении им. Восхищение самой Матильды императором было вполне искренним.

Между Парижем и Петербургом

Осмотрев Москву, Матильда вернулась в Петербург, надеясь получить от императора разрешение на проживание с мужем в Париже. Ей самой такое разрешение уже дал король Луи-Филипп. Вопросы вызывал отъезд ее мужа. На аудиенции Николай сказал принцессе: "Если я ему позволю уехать, Бог знает, каких он еще глупостей натворит!"13. Тогда Матильда пообещала, что берет мужа под свою ответственность. После прощального ужина, устроенного императорской семьей в Павловске, супруги покинули Россию и 17 августа прибыли в Париж.

Следующим летом Матильда снова оказалась в России: по настоянию императора Анатоль был должен вернуться на родину после парижского "отпуска". Супруги провели в России целый год. Во дворце на Английской набережной устраивались ослепительные приемы, на которых часто бывал Николай I. Князь П.А. Вяземский писал А.И. Тургеневу 25 декабря 1842 г.: "Здесь только и толков, что о бале Анатоля Демидова, на коем были: государь, великие князья и великая княгиня с дочерьми"14.

Семейная лодка разбилась...

Между тем семейная жизнь двух сильных личностей, какими являлись Демидов и Матильда, постепенно разладилась. Матильда, видясь с императором в 1844 и 1845 гг., когда он путешествовал по Италии, жаловалась на супруга, хотя, наверное, они оба были небезупречны. Анатоль возобновил добрачную связь, а Матильда в 1846 г. сбежала от мужа со своим возлюбленным, забрав драгоценности из приданого (они были выкуплены Демидовым у тестя и являлись его собственностью).

Государь встал на сторону Матильды. В июле того же года Демидов был отозван в Россию; возвращаться в Париж ему было запрещено. В 1847 г. был оформлен развод, по условиям которого у Матильды оставались драгоценности, а Демидов должен был выплачивать своей бывшей жене годовое содержание в размере 200 тыс. франков.

Анатоль Демидов смог оказаться во Франции только после смерти Николая I. Он активно занимался благотворительностью: пожертвовал 500 тыс. рублей на устройство в Петербурге "Демидовского дома призрения трудящихся", вместе с братом Павлом предоставил 200 тыс. руб. на создание "Николаевской детской больницы". Умер он в Париже 29 апреля 1870 г.

Матильда также жила в Париже, была хозяйкой влиятельного салона в годы Второй империи, а потом и Третьей Республики. Она пережила Анатоля на 24 года и умерла 2 января 1904 г.

* Исследование осуществлено по гранту Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 гг. Договор N 14.Z50.31.0045.

1. Mathilde, princesse de. Souvenirs des ann?es d exil // Revue des Deux Mondes. 1928. 1 janvier. Р. 100-101.

2. Ibid. P. 104.

3. Ibid. Revue des Deux Mondes. 1928. 15 janvier. Р. 360-361.

4. Ibid. Revue des Deux Mondes. 1927. 15 d?cembre. Р. 737.

5. Ibid. Revue des Deux Mondes. 1928. 15 janvier. Р. 366.

6. Ibid. Р. 369.

7. Ibid.

8. Ibid. Р. 378.

9. Ibidem.

10. Ibidem.

11. Ibid. Р. 379.

12. Ibidem.

13. Mathilde, princesse de. Op. cit. // Revue des Deux Mondes. 1928. 15 janvier. P. 382.

14. Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. СПб., 1899. Т. IV. С. 196.