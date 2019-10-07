Военные Центральноафриканской Республики - ЦАР - получили от России стрелковое оружие, которое уже не используется в нашей армии. Ящики с устаревшим, но все еще пригодным к боевому применению арсеналом доставили на Черный континент по воздуху.

Автоматы и пулеметы Калашникова, винтовки Мосина образца 1944-го и другое стрелковое оружие Россия передала безвозмездно и с санкции ООН. Об этом в конце сентября на заседании Совета безопасности организации напомнил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Тогда же он уточнил: нынешней осенью Москва отправила в Центральноафриканскую Республику уже вторую партию оружия. А первая прибыла туда еще в начале прошлого года.

Различное стрелковое оружие Россия передала властям ЦАР безвозмездно и с санкции Совбеза ООН

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Россия активно взаимодействует по вопросу о смягчении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики с партнерами по Совбезу ООН, в том числе с Францией. "Потому что они помогают наводить порядок в ЦАР, и мы активно там работаем", - заявил Богданов.

Проблема в том, что далеко не все государства и организации заинтересованы в наведении в Центральноафриканской Республике мира и порядка. Эти силы всячески пытались воспрепятствовать нашей военной помощи законным властям ЦАР. Чем и объясняется некоторая задержка с отправкой российского оружия в африканскую страну.

Между Россией и Центральноафриканской Республикой существует межправительственное соглашение о создании в этом государстве представительства Минобороны России. За полтора года, что действует документ, наши инструкторы подготовили более 3 тысяч бойцов для силовых ведомств ЦАР. "Фактически все структуры - военные и безопасности - были разрушены в ходе кризиса. В процессе восстановления Россия сыграла, можно сказать, первейшую роль", - объяснил в интервью телеканалу "Россия-1" первый секретарь посольства РФ Виктор Токмаков.

Полгода назад была санкционирована отправка в Центральноафриканскую Республику небольших групп наших военных для работы в составе миссии ООН по стабилизации обстановки и поддержанию мира в стране. Российский воинский контингент ограничен по численности - он может начитывать не более трех десятков человек.

Их разрешено использовать в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и штабных сотрудников. Иными словами, наши служивые не только обучают в Африке местных коллег, решают коммуникационные задачи, но и участвуют в качестве штабных сотрудников миссий в планировании международных операций.

Определены и два условия возможного отзыва российских военных из Центральноафриканской Республики. Первое - в случая завершения деятельности в стране миротворческой миссии ООН. Второе - если участие там представителей России станет нецелесообразным из-за изменения международной военно-политической обстановки.