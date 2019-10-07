Россия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке

Во Франкфурте-на-Майне 16 октября стартует одна из крупнейших книжных ярмарок в мире. Россия по традиции станет участником немецкого книжного марафона и представит на национальном стенде не только книжные новинки, но и презентует проекты.

В рамках ярмарки более 50 отечественных издательств представят свыше 800 наименований, сообщается в официальном пресс-релизе. Специальные экспозиции, которые разместятся на российском стенде (его площадь, к слову, 150 квадратных метров), будут посвящены 100-летию Даниила Гранина и 75-летию Победы во Второй мировой войне. Российская делегация презентует 37-й Всемирный конгресс международного совета по детской книге (IBBY), который состоится в Москве в 2020 году, а круглые столы проведут на тему важных для европейского сообщества дат: 80-летия начала Второй мировой войны и 30-летия разрушения Берлинской стены, традиционно сравниваемое с падением "железного занавеса" между Восточной и Западной Европой.

Кроме того, запланировано множество лекций: о новом облике ММКЯ расскажет ее новый генеральный директор Андрей Гельмиза; о том, как проходит нынешний сезон премии за лучший перевод с русского языка READ RUSSIA/ЧИТАЙ РОССИЮ, поговорит с гостями ярмарки ее куратор Татьяна Восковская; секретами искусства перевода поделится лауреат премии из Австрии Александр Ницберг.

Справка "РГ"

Франкфуртская книжная ярмарка пройдет с 16 по 20 октября 2019 года. Ожидается, что ее посетят свыше 7000 крупных и малых издателей из разных стран. В ярмарке примут участие и отечественные авторы: Алексей Иванов, Роман Сенчин, Алексей Сальников, Инга Кузнецова, Ярослава Пулинович, Олег Шишкин, Алексей Макушинский и Гузель Яхина, которая готовится к презентации переведенной на немецкий язык книги "Дети мои". Организатором российского национального стенда выступил "Институт перевода" под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.