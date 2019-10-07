"Шагаем по великому пути": Фундамент социалистических преобразований

Непростыми выдались первые годы молодой республики. С 6-го по 9-е июня 1950-го на 3-м пленуме ЦК КПК 7-го созыва особое внимание уделялось экономическим вопросам. Это - свидетельство переориентации работы всей партии с революционной войны на экономическое строительство.

Но 25-го июня 1950 года разразилась Корейская война, и Соединенные Штаты немедленно направили войска для интервенции, в то же время в Тайваньский пролив направилась Седьмая флотилия США. 8 октября Мао Цзэдун отдал приказ сформировать китайский отряд народных добровольцев. 19-го октября отряд переправился через реку Ялуцзян и вступил в войну.

С 25-го октября 1950-го по 10 июня 1951-го китайские добровольцы тесно сотрудничали с северокорейскими военными, они провели 5 крупных военных операций подряд, отбросив агрессоров от рек Ялуцзян и Тумэньцзян обратно, к 38-ой параллели. Победа в Войне сопротивления американской агрессии и поддержки Кореи стала залогом безопасности Нового Китая, помогла в обеспечении мира и стабильности и создала условия для экономического развития страны.

15 июня 1953 года Мао Цзэдун официально выдвинул генеральную линию переходного периода. После весь китайский народ включился в преобразования в таких сферах, как сельское хозяйство, ремесленное производство и торгово-промышленная сфера. В 1952 году житель деревни Сипу уезда Цзуньхуа провинции Хэбэй откликнулся на призыв о кооперировании сельского хозяйства и, собрав 23 беднейших крестьянских семьи, основал кооператив низшей ступени. За 3 года были достигнуты потрясающие результаты по выходу из нищеты.

В конце октября 1955 года Мао Цзэдун дважды приглашал на беседы представителей торгово-промышленных кругов. С этого момента в пиковый период вошла реформа в торгово-промышленной сфере. К концу 1956 года была заложена основа государственно-частного партнерства в торгово-промышленной сфере.

По мере завершения социалистических преобразований в Китае в основном была создана социалистическая экономическая система, основанная на общенародной собственности на средства производства и принципе распределения по труду.

Вместе с созданием социалистической экономической системы постепенно строилась и социалистическая политическая система. 15 сентября 1954 года состоялось торжественное открытие первой сессии Всекитайского собрания народных представителей первого созыва в зале Хуайжэньтань резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Вот знаковые цитаты из выступлений китайских лидеров.

Мао Цзэдун: "Мы должны достичь нашей цели, мы обязательно достигнем нашей цели"! Чжоу Эньлай: "Объявляю принятой Конституцию КНР от 20-го сентября 1954 года". Лю Шаоци: "Объявляю итоги выборов председателя КНР. Общее количество проголосовавших 1210, голосов за Мао Цзэдуна - 1210". Принятие Конституции КНР и создание системы народных представителей заложили прочную политическую основу для развития и процветания Китая.

В Национальный праздник в 1956-м году грянул ливень, но Мао Цзэдун поднялся на ворота Тяньаньмэнь, с улыбкой приветствовал военных и гражданских лиц. Под дождем офицеры и солдаты трех родов войск НОАК шли парадным строем, танцевали участники народного шествия. Молодая республика, несмотря на непогоду, продолжала широким шагом идти вперед.