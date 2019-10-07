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07.10.2019 12:40
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Шагаем по великому пути": Годы великих свершений

Проект "Россия-Китай: главное" представляет 6 серию документального фильма, посвященного 70-летию образования КНР: Годы великих свершений.

Создание основ социалистической системы в Китае, население которого на тот момент составляло более 600 миллионов человек, стало эпохальным событием, вдохновившим китайский народ. Нефтяная отрасль - основа промышленности. В западных странах в то время часто говорили о том, что неразвитая нефтяная отрасль может задушить развитие всего промышленного сектора в Китае. Однако китайский народ никогда в это не верил. Если есть условия, нужно действовать, если нет условий, нужно их создавать!

Когда давление на забоях скважин слишком велико, происходит фонтанирование скважин. В критический момент Ван Цзиньси первым бросился в цементно-щелочной бассейн, собственным телом мешая раствор. В итоге фонтанирование удалось остановить.

В 1963-ем году на месторождении в Дацине объем производства достиг 4,393 миллиона тонн - это 67,3 процента от общего объема выработки в стране.

В те годы упорной борьбы и великих свершений настоящее чудо было совершено и в развитии китайских деревень. Обмотавшись веревкой, люди спускались вдоль горных склонов с самыми простыми орудиями труда, ежесекундно подвергая себя смертельному риску. Сравнивая с землей горы и строя туннели, в уезде Линь положили начало строительству уникального гидросооружения - полуторакилометрового канала Хунци. Мечта жителей уезда Линь, где на протяжении столетий люди страдали от нехватки воды, наконец-то осуществилась.

"Основная роль у сельского хозяйства, ведущая - у промышленности", - говорили в те годы. За 20 лет Новый Китай построил уникальную независимую промышленную систему и систему национальной экономики.

У западных стран на это ушло около 200 лет.

21 февраля 1972 года Мао Цзэдун встретился с президентом США Ричардом Никсоном. Стратег, изменивший картину мира, с улыбкой говорил Никсону: "Давайте говорить о философии, а конкретные вопросы пусть решают они". Спустя 6 дней Китай и США подписали Совместное коммюнике. Так началась нормализация двусторонних отношений. Так была прервана блокада Китая со стороны Запада, продлившаяся более 20 лет. Китай превратился в важную силу на международной арене, защитника мира и стабильности на планете.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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