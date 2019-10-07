"Шагаем по великому пути": Великий план

Эти кадры были сняты в уезде Юймэнь провинции Ганьсу в первые годы после образования Нового Китая. Тогда китайцы добывали нефть таким способом. Они упорно трудились, но выработка едва достигала 120 тысяч тонн в год. Поэтому одной из главных целей Нового Китая стало создание собственной независимой промышленной системы.

В 1953 году Китай приступил к реализации плана первой пятилетки. Весь народ был призван объединиться и активно работать на благо индустриализации. В ходе первого визита Мао Цзэдуна в Советский Союз он посетил автозавод имени Сталина. Смотря на сходящие с конвейера автомобили, он указал в их сторону и сказал сопровождающим: "Нам тоже нужен такой большой завод".

Первый китайский завод, производящий легковые автомобили Дунфэн, появился в Чанчуне. 21 мая 1958 года автомобиль Дунфэн красного цвета въехал в резиденцию Чжуннаньхай и, проехав два круга, остановился. Дверь открылась, и из машины вышел Мао Цзэдун. Он радостно воскликнул: "Хорошо проехаться на машине нашего производства".

В те времена повсюду в Китае чуть ли не ежедневно запускали новые проекты или завершали уже начатые.

В начале 1950-го года Народно-освободительная армия Китая получила приказ войти в Тибет. Мао Цзэдун приказал сформированному отряду одновременно продвигаться в сторону Тибета и строить туда дорогу. 110 тысяч военных, технических специалистов вместе с местным населением, вооружившись молотками, лопатами, кирками и другими орудиями труда, обмотавшись веревками, выполняли задания в высокогорном регионе. Рискуя жизнью, но ни на шаг не отступая, они упорно, километр за километром, продвигались к Лхасе. При строительстве дороги от Яаня до Лхасы героически погибли более трех тысяч солдат и офицеров. Практически за каждый километр дороги кто-то расплачивался своей жизнью. В основном это были молодые люди, их средний возраст - 23 лет.

В 1957-м году Мао Цзэдун вновь посетил Советский Союз. В Москве на встрече с китайскими студентами он с чувством произнес: "Мир принадлежит вам и в то же время нам, но, в конечном счете, вам. Вы, молодежь, полны бодрости и энергии, находитесь в расцвете сил и подобны солнцу в восемь-девять часов утра. На вас возлагаются надежды".

В 1957-м Новый Китай вступил в фазу стремительного развития, одна за другой появлялись хорошие новости. Основные цели первого пятилетнего плана были достигнуты в 1956 году, на год раньше запланированного времени.