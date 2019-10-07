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07.10.2019 12:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Шагаем по великому пути": Высокие стремления

Проект "Россия-Китай: главное" представляет 5 серию документального фильма, посвященного 70-летию образования КНР: "Высокие стремления".

В то время, когда образовался Новый Китай, мир уже вступил в ядерную эпоху. В 1956 году в Китае был разработан первый долгосрочный план научно-технического развития, были поставлены две крупные задачи: разработка ракеты и атомной бомбы.

В апреле 1958 года в Цзюцюане провинции Ганьсу приступили к строительству базы для запуска ракет. А испытательная база для ядерного оружия была выбрана в Лоб-Норе в Синьцзяне. 16-го октября 1964-го года в три часа дня разразился взрыв первой китайской ядерной бомбы.

17-го июня 1967 года в 8 часов 20 минут было проведено успешное испытание первой китайской водородной бомбы. 27-го октября 1966-го года в 9 часов утра была запущена ядерная ракета "Дунфэн-2". А спустя 9 минут 14 секунд ядерная боеголовка взорвалась на высоте 569 метров над установленной целью в районе Лоб-Нор в 894 километрах от места запуска.

24-го апреля 1970-го года в 21 час 35 минут в космос отправилась ракета-носитель "Чанчжэн-1" с искусственным спутником "Дунфанхун-1" на борту. Спутник отделился!

В процессе разработки и создания ракет, ядерной бомбы и спутника под руководством партии принимали участие многие предприятия и ведомства. Они совместно преодолевали трудности, что отразило преимущества социалистической системы.

Успешные испытания ракеты, ядерной бомбы и спутника повысили престиж Китая на международной арене, и внесли вклад в дело обеспечения государственной безопасности и мира на планете, стали символом государственной силы и свидетельством успеха в развитии китайской нации.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео
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