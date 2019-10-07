Законопроект Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт Петербурга:

на 2020 год - в сумме 664 747 977,8 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 722 253 124,3 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 763 307 071,3 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета Санкт Петербурга:

на 2020 год - в сумме 701 403 184,1 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 758 365 780,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 82 773 981,8 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 786 206 283,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 121 171 863,0 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита бюджета Санкт Петербурга:

на 2020 год - в сумме 36 655 206,3 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 36 112 656,2 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 22 899 212,1 тыс. руб.

Статья 2

Учесть в бюджете Санкт Петербурга Доходы бюджета Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 3

Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

Статья 4

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Санкт Петербурга по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Санкт Петербурга и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год - в сумме 43 899 284,4 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 44 429 252,4 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 46 484 025,6 тыс. руб.

Статья 6

Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

Статья 7

Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Санкт Петербурга, которые являются органами государственной власти Санкт Петербурга, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Санкт Петербурга согласно приложению 5.

Статья 8

Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт Петербурга, которые являются органами государственной власти Санкт Петербурга, согласно приложению 6.

Статья 9

1. Финансовому органу Санкт Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт Петербурга без внесения изменений в настоящий Закон Санкт Петербурга:

1.1. Учитывать бюджетные ассигнования на финансирование расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.

1.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя бюджетных средств в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

1.3. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств для погашения кредиторской задолженности по бюджету Санкт Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга и казенных учреждений Санкт Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

1.4. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от использования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на эти цели в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

1.5. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и (или) целевыми статьями расходов, видами расходов бюджета при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме единой субвенции, консолидированной субсидии и (или) в форме дотации, а также между главными распорядителями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи расходов при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов в иных формах.

1.6. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Санкт-Петербурга, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты.

1.7. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, предназначенных для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в Санкт Петербурге, без изменения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт Петербурга.

1.8. Вносить изменения в объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт Петербурга в случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

1.9. Учитывать в доходах и расходах бюджета Санкт Петербурга фактически полученные при исполнении бюджета Санкт Петербурга сверх утвержденных настоящим Законом Санкт Петербурга органами государственной власти Санкт Петербурга и казенными учреждениями Санкт Петербурга, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и направлять их на увеличение расходов бюджета Санкт-Петербурга в целях их предоставления.

1.10. Осуществлять перераспределение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований по группам видов расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению", "Межбюджетные трансферты" и подгруппам видов расходов "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", "Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

1.11. Осуществлять перераспределение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт Петербурга бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга (далее - местные бюджеты) за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств для предоставления межбюджетных трансфертов, в случае нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов в пределах общего объема средств межбюджетных трансфертов, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

1.12. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета Санкт Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт Петербурга в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт Петербурга, предусмотренных в текущем финансовом году.

1.13. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в случаях, необходимых для уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, а также взносов в международные организации, - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

1.14. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт Петербурга в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Санкт Петербурга.

1.15. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов при расходовании средств на обеспечение финансовой поддержки субъектов физкультурно-спортивной деятельности по результатам конкурсного отбора в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей целевой статье.

1.16. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в плановом периоде.

1.17. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - региональные проекты), в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на финансовое обеспечение реализации соответствующего регионального проекта.

1.18. В соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга, осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета на соответствующий финансовый год.

1.19. В соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга, осуществлять увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.

1.20. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, направленных на:

проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных учреждений образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта Санкт-Петербурга;

приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводимых в эксплуатацию объектов городской инфраструктуры по указанным отраслям;

организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт Петербурге;

внедрение инновационных образовательных программ в образовательных учреждениях Санкт Петербурга;

реализацию мероприятий проекта "Комфортная городская среда";

замену лифтового оборудования государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга;

реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)";

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга;

выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга;

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга;

ремонт и оснащение спортивных сооружений (стадионов) государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга;

обеспечение мероприятий по пресечению образования несанкционированных свалок отходов, ликвидации несанкционированных свалок отходов;

выплату премий Правительства Санкт Петербурга коллективам государственных учреждений культуры Санкт Петербурга;

оплату фактически оказанной экстренной медицинской помощи лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;

совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий "Электронное здравоохранение";

создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов;

предоставление субсидий частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей, в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на указанные цели.

2. Установить, что финансовый орган Санкт-Петербурга в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга, осуществляет казначейское сопровождение средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам, с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на счете, открытом финансовому органу Санкт-Петербурга в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации и отражаются на лицевых счетах, открытых отдельным юридическим лицам в порядке, установленном финансовым органом Санкт-Петербурга.

Статья 10

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Санкт Петербурга:

на 1 января 2021 года в сумме 100 955 978,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт Петербурга - 0 руб.;

на 1 января 2022 года в сумме 136 640 849,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт Петербурга - 0 руб.;

на 1 января 2023 года в сумме 157 172 062,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт Петербурга - 0 руб.

Утвердить предельный объем государственного долга Санкт Петербурга:

в течение 2020 года - в сумме 165 093 709,3 тыс. руб.;

в течение 2021 года - в сумме 166 926 175,0 тыс. руб.;

в течение 2022 года - в сумме 177 482 388,0 тыс. руб.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.

Статья 11

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из бюджета Санкт Петербурга для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

2. Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются на срок до 25 ноября 2020 года включительно.

3. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт Петербурга на указанные цели.

4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

Статья 12

Определить Перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

Статья 13

Дополнительным условием предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам из бюджета Санкт-Петербурга является соблюдение органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 14

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга:

на 2020 год - в сумме 441 616,8 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 439 757,2 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 357 738,3 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.

Статья 15

Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

на 2020 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.

Дополнительным условием предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов является утверждение объема расходов местного бюджета (за исключением расходов за счет субсидий и субвенций) в сумме не менее чем сумма минимальных расходов местного бюджета, рассчитанная в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 538-110 "О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга".

Статья 16

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт Петербурге:

на 2020 год - в сумме 1 801 715,2 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 1 788 892,1 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 1 850 934,0 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.

Статья 17

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:

на 2020 год - в сумме 832,5 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 865,8 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 899,1 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12.

Статья 18

1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт Петербурга, на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга:

на 2020 год - в сумме 1 155 523,8 тыс. руб.;

на 2021 год - в сумме 1 200 473,7 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 1 249 453,0 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт Петербурга, на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.

Статья 19

Утвердить Перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт Петербурга, согласно приложению 14.

Статья 20

1. Утвердить в составе бюджета Санкт Петербурга Адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Адресная инвестиционная программа) согласно приложению 15.

2. Правительство Санкт Петербурга вправе перераспределять объемы расходов, предусмотренные на реализацию Адресной инвестиционной программы, между объектами Адресной инвестиционной программы и главными распорядителями бюджетных средств (без изменения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт Петербурга).

Статья 21

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт Петербурга в размере:

в 2020 году - в сумме 44 135 086,7 тыс. руб.;

в 2021 году - в сумме 37 206 118,0 тыс. руб.;

в 2022 году - в сумме 33 280 513,6 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16.

Статья 22

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17.

Статья 23

1. Правительство Санкт Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт Петербурга определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Санкт Петербурга, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Санкт Петербурга и межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Санкт Петербурга из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

2. Размер субсидий из бюджета Санкт Петербурга, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, указанным в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов бюджета Санкт Петербурга на 2020 год, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением товаров, определенных пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт Петербурга, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего государственного финансового контроля в порядке, определяемом Правительством Санкт Петербурга.

Статья 24

Правительство Санкт-Петербурга:

определяет объемы расходов бюджета Санкт-Петербурга, планируемых на осуществление переданных органам государственной власти Санкт-Петербурга полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых федеральным бюджетом предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации;

устанавливает случаи и порядок осуществления финансовым органом Санкт-Петербурга в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов казначейского сопровождения целевых средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам.

Статья 25

Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга:

с 1 января 2020 года - в сумме 12 071 руб.;

с 1 января 2021 года - в сумме 12 540 руб.;

с 1 января 2022 года - в сумме 13 052 руб.

Статья 26

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Санкт Петербурге, применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2020 год в размере 9 514 рублей.

Статья 27

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Санкт Петербурга в размере:

в 2020 году - в сумме 3 045 000,0 тыс. руб.;

в 2021 году - в сумме 4 000 000,0 тыс. руб.;

в 2022 году - в сумме 4 000 000,0 тыс. руб.

2. Порядок и направления использования средств резервного фонда Правительства Санкт Петербурга определяются Правительством Санкт Петербурга.

3. Финансовый орган Санкт Петербурга является главным распорядителем средств резервного фонда Правительства Санкт Петербурга в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в приложении 2 к настоящему Закону Санкт Петербурга.

Статья 28

Средства населения и арендаторов нежилых помещений, поступающие в счет урегулированной задолженности государственных казенных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, государственных унитарных ремонтно-эксплуатационных предприятий Санкт-Петербурга перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, подлежат зачислению в бюджет Санкт Петербурга.

Статья 29

Установить, что предоставление льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт Петербург, осуществляется:

в 2020 году - в объеме не более 2 437 056,4 тыс. руб.;

в 2021 году - в объеме не более 2 531 857,9 тыс. руб.;

в 2022 году - в объеме не более 2 635 157,7 тыс. руб.

Статья 30

Настоящий Закон Санкт Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

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