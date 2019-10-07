США предлагают Литве вести диалог по БелАЭС без посредников

Предметный урок по решению спорных вопросов, касающихся ядерной энергетики в Беларуси, преподнес в литовской столице отраслевой министр США Рик Перри.

По поводу строящейся БелАЭС в Гродненской области Вильнюс должен взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергетике и Беларусью напрямую, а Вашингтон не будет вмешиваться в переговоры по этому вопросу. Об этом дал понять министр энергетики США, находящийся в понедельник с визитом в Литве, сообщает газета "Литовский курьер" со ссылкой на прибалтийское агентство BNS.

"Есть МАГАТЭ, роль которого состоит в том, чтобы ядерные объекты соответствовали международным стандартам. Поэтому я бы рекомендовал литовским лидерам обратить на это внимание", - посоветовал Рик Перри. Он добавил, что все хотят видеть безопасную и экономичную программу атомной энергетики в различных странах мира.

В свою очередь замминистра энергетики США Рита Барануол заявила литовскому агентству, что Вашингтон призывает Литву и Беларусь поддерживать конструктивный диалог "и сохранять прозрачность. Я бы сказала, что реакторы ВВЭР, сходные устанавливаемым на БелЭАС, безопасно работают в мире", - подтвердила она.

Как уже информировал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островца. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года, второй - в 2020-м году.

В тоже время, судя по местным источникам, США готовы поддержать Литву в ее стремлении блокировать поставки электроэнергии с первенца белорусской атомной энергетики в Европу. Эту позицию Рик Перри изложил на встрече с премьер-министром этой прибалтийской республики Саулюсом Сквернялисом. Правда, поддержка Вашингтона, уточняют эксперты, предполагает и серьезные финансовые издержки из бюджета Литвы. Сквернялис сообщил на встрече с американским министром, что Вильнюс готов перейти от разовых закупок СПГ из США к более глубокому сотрудничеству.