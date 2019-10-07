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07.10.2019 / 15:15
Коллекция

Супермодель Лия Кебеде в одежде Agnona на улицах Парижа

Фото: Agnona
Фото: Agnona

Свою коллекцию осенне-зимнего сезона итальянская компания Agnona показала в съемке с участием эфиопской супермодели, дизайнера и актрисы Лии Кебеде. Лия очень точно воплотила образ Agnona - это взрослая, непринужденная, уверенная в себе женщина с богатой профессиональной биографией. На улицах Парижа, ставшего для Лии Кебеде почти родным городом за годы ее карьеры, снял Эзра Петронио - фотограф, креативный директор и главный редактор авторитетного независимого издания о моде Self Service. Рекламные имиджи выглядят как скриншоты из видеоролика - они сделаны в эстетике папарацци и любительских видео 1960-х.

Фото: Agnona

Напомним, что Agnona изначально производила ткани для таких влиятельных домов моды как Dior, Yves Saint Laurent и Balenciaga. В 1970-е годы компания сама стала создавать коллекции pret-a-porter. В 1999 году она была куплена группой компаний Ermenegildo Zegna - одним из самых известных производителей тканей и одежды. Продолжая собственные традиции, Agnona делает ставку на натуральные ткани, изысканные фасоны и детали ручной работы. Главные акценты коллекций - чистые и лаконичные линии: пальто, брюки, кардиганы и платья выглядят сдержанно и элегантно. Цветовая гамма неизменно остается спокойной, а крой - безупречным.

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