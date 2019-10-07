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07.10.2019 13:09
Рубрика: В мире

В США предложили способы "сдерживания" России в Черноморском регионе

Текст: Максим Макарычев
Американский аналитический центр RANDCorporation, работающий на Белый дом и Пентагон, представил доклад, в котором предлагаются способы "сдерживания" России в Черноморском регионе. Документ представлен на официальном сайте организации, которая с начала 1950-х годов работает по заказам американских правительственных структур, подготавливая по их, хорошо оплачиваемым заказам, доклады по военно-техническим и стратегическим вопросам национальной безопасности. Большинство из этих документов носят секретный характер и никогда не выносятся на публику.

Как правило, RANDCorporation вбрасывает некоторые резонансные и порой провокационные материалы в открытый доступ, чтобы просчитать реакцию, сколько не "внутреннего потребителя" из числа представителей американской элиты, а из ведущих иностранных политиков из стран, которые не желают "плыть в американском фарватере". Эти цели, собственно, и преследует публикация о необходимости "сдерживания усилий" России на юге Европы. Об авторитете и влиянии центра говорит тот факт, что на него работают около 30 нобелевских лауреатов в различных сферах деятельности, а об успешности и окупаемости интеллектуальной корпорации говорит тот факт, что ее ежегодная прибыль, в основном от реализации этих самых докладов, составляет около 250 миллионов долларов. Кстати, именно его эксперты первыми увидели всю перспективу продвижения через огромные возможности интернета выгодных им идей и материалов с целью формирования удобного западным, преимущественно, американским центрам силы, общественного мнения.

Фото: World of Tanks. Официальный видеоканал \ youtube.com
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Эксперты мозгового центра, который создавался в эпоху "охоты на ведьм" в США, и изначально был негативно настроен по отношению к России, на этот раз приходят к выводу, что Черноморский регион является центральным в конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. Они продвигают, не конкретизируя в деталях, идею о том, что Москва использует некие "информационные, экономические, энергетические и тайные инструменты для продвижения своих целей по превращению Черного и Азовского морей в виртуальные внутренние водные пути". Там, дескать, у России, отмечают авторы доклада, "может быть такая свобода действий, которой она достигла на Каспии". Набор "доказательств" напоминает заезженную пластинку русофобски настроенных западных либералов: здесь и "оккупация Крыма", и "расширение военной силы в Южном округе", и даже некие "возможности проецирования силы в Восточном Средиземноморье и Леванте".

Набор "рецептов", которые эти заокеанские стратеги даже не предлагают, а навязывают странам, якобы страдающим от российской политики в Черноморском регионе, имеет подчеркнуто милитаристский оттенок. На этом направлении аналитики мозгового центра как раз не скупятся на детальные предложения. Они считают необходимым размещение на территории Румынии и Болгарии систем противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов. Разумеется, подобные меры, что вытекает из этого "месседжа", следует принять, опираясь на военную помощь со стороны Соединенных Штатов. Также в докладе "заокеанских стратегов" настойчиво продвигается мысль о том, что различные и часто расходящиеся интересы стран Черноморского региона затрудняют создание единой устойчивой стратегии Запада для противодействия "злому влиянию России". Наиболее провокационным выглядит недвусмысленное предложение о расширении НАТО на Восток, а также настоятельный совет увеличить военную помощь Запада Украине и Грузии.

Фото: iStock
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Эксперты, лоббируя эту идею, прекрасно осознают, что данные вопросы являются крайне болезненными в отношениях Москвы и Запада, а значит, выступая с подобными "советами", они сознательно подстегивают мировые столицы к обострению конфликта с Россией. И, тем самым, по сути, способствуют в случае реализации их идей превращению относительно спокойного Черноморского региона в еще одну "горячую точку" на планете. Мирных рецептов для продуктивного сотрудничества причерноморских стран, а не подталкивания их к агрессивным приготовлениям, в интеллектуальном арсенале "заокеанских мыслителей", вероятно, и не предвидится. Хотя нет. Они советуют ЕС и Западу принять более активное участие в регионе по невоенным вопросам, включая возобновление мирных переговоров и поддержку экономических проектов, региональной инфраструктуры и интеграционных инициатив. Но уточняют, что этот набор мер "также поможет противостоять влиянию России".

В мире США Россия и США
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