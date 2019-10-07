Новости

Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 17:23
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 17:15
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 16:35
У "Матрицы" Вачовски появятся сиквел и приквел 15:42
"Джокер" возглавил российский прокат 15:00

Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти"

Новости
    07.10.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков

Хвала и осанны богам анимации: прошло всего-то (горький сарказм) два года, как Adult Swim представил изнывающей общественности трейлер четвертого сезона "Рика и Морти". Того самого, который один из лучших мультсериалов в галактике. А то и во Вселенной.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана

Двухминутный ролик доступен на YouTube-аккаунте канала и буквально каждый его пиксель громким и страшным голосом вопиет о том, что зритель томился не зря, и впереди - новая полноводная, бодрящая, сокрушительная, циничная порция смертельных расколбасов, причудливых мутаций, гиперактивного квантового насилия, противоестественных созданий, брутального юмора, кислотных ландшафтов и попираний базовых физических законов.

Проще сказать, всего того, что уже трижды сделало нашу жизнь лучше, сделало веселее.

А что до достаточно неприятной паузы, последовавшей за финалом третьего сезона (октябрь 2017-го), то Дэн Хармон, один из демиургов шоу, объяснил ее необходимостью улаживания массы организационных моментов.

Но зато компенсация более чем щедра - авторам заказаны сразу семьдесят (!) новых серий! В которых в качестве гостевых голосов заявлены Тайка Вайтити, Кэтлин Тёрнер, Сэм Нил и Пол Джаматти.

Премьера - 10 ноября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел первый трейлер биографического фильма о Децле 14:45
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 06.10.2019
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер 06.10.2019
Актриса из "Возвращения Мухтара" Марина Куклина умерла в 33 года 06.10.2019
⧣ США
Фото: youtube.com
В Сети появилось видео драки клоунов с Джокером, Пеннивайзом и мимами 05.10.2019
От рака умерла актриса и певица Дайан Кэрролл 05.10.2019
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 04.10.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K 05.10.2019
Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики 02.10.2019
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 02.10.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Анонсирована очередная российская экранизация игры S.T.A.L.K.E.R. 03.10.2019
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 01.10.2019
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 01.10.2019