Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти"

Хвала и осанны богам анимации: прошло всего-то (горький сарказм) два года, как Adult Swim представил изнывающей общественности трейлер четвертого сезона "Рика и Морти". Того самого, который один из лучших мультсериалов в галактике. А то и во Вселенной.

Двухминутный ролик доступен на YouTube-аккаунте канала и буквально каждый его пиксель громким и страшным голосом вопиет о том, что зритель томился не зря, и впереди - новая полноводная, бодрящая, сокрушительная, циничная порция смертельных расколбасов, причудливых мутаций, гиперактивного квантового насилия, противоестественных созданий, брутального юмора, кислотных ландшафтов и попираний базовых физических законов.

Проще сказать, всего того, что уже трижды сделало нашу жизнь лучше, сделало веселее.

А что до достаточно неприятной паузы, последовавшей за финалом третьего сезона (октябрь 2017-го), то Дэн Хармон, один из демиургов шоу, объяснил ее необходимостью улаживания массы организационных моментов.

Но зато компенсация более чем щедра - авторам заказаны сразу семьдесят (!) новых серий! В которых в качестве гостевых голосов заявлены Тайка Вайтити, Кэтлин Тёрнер, Сэм Нил и Пол Джаматти.

Премьера - 10 ноября.