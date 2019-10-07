Выступление датского премьера вызвало истерический хохот в парламенте

Социал-демократ Фредериксен должна была рассказать депутатам о закупке государством цирковых слонов. Государство купило слонов в цирке, поскольку они больше не имеют права содержаться там. Все слоны находятся во временных загонах, бывших конюшнях. С тех пор, как предыдущее правительство Дании заключило соглашение с социал-демократической и Датской народной партиями о запрете экзотических животных в цирке, слоны были помещены в карантин.

История, отметили наблюдатели, очевидно, стала "слишком сложной" для Метте Фредериксен, которая неожиданно рассмеялась, когда ей пришлось рассказать о покупке. Она сообщила, что министр окружающей среды и продовольствия Дании договорился с администрацией Cirkus Arena и Cirkus Trapez о покупке четырех цирковых слонов за 11 миллионов датских крон (около 1,6 миллиона долларов).

Вслед за премьером начали хохотать и сами депутаты, хотя внушительная сумма, выплаченная за покупку животных, дальнейшая судьба которых пока непонятна, к смеху не располагала. Ситуация в зале парламента вошла в рабочий режим лишь спустя несколько минут.

Хотя соглашение о запрете экзотических животных в цирке в Дании было заключено полтора года назад, это предложение до сих пор не подкреплено реальным законодательным актом. Ожидание вызывает резкую критику оппонентов правительства в парламенте, особенно после того, как в начале лета цирковой ветеринар забил тревогу, рассказав, что во временных конюшнях плохо обращаются со слонами.

Министерство окружающей среды и продовольствия Дании теперь может начать процесс рассмотрения заявок от всех заинтересованных сторон, которые захотят получить слонов бесплатно. Заявки будут рассмотрены и слоны будут переданы покупателю, который сможет обеспечить самый высокий уровень содержания слонов в неволе.