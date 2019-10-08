Более половины россиян экономят энергоресурсы

Впрочем, молодые редко себя обременяют наблюдениями за тем, как капает вода и крутится электросчетчик. За этим следят люди среднего возраста (56 процентов) и старше 60 лет (71 процент). Экономят газ, воду, тепло и электричество чаще жители малых городов с населением до 100 тысяч (63 процента) и сел (64 процента).
Причина, по которой люди следят за потреблением воды, газа, света, в основном, экономия денег (79 процентов). "Экологи", которые размышляют об исчерпаемости природных ресурсов, составляют 15 процентов опрошенных, и это в пять раз больше, чем четыре года назад. Привычка - вторая натура у 14 процентов россиян.
Треть наших граждан (29 процентов) объяснила свой отказ экономить тем, что они разумные потребители и тратят исключительно только то, что необходимо.