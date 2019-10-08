Более половины россиян экономят энергоресурсы

Более половины россиян экономит энергоресурсы, скрупулезно подсчитывая их расход. Таких граждан сейчас 57 процентов, это на 15 процентов больше, чем три года назад, приводит данные исследования ВЦИОМ.

Впрочем, молодые редко себя обременяют наблюдениями за тем, как капает вода и крутится электросчетчик. За этим следят люди среднего возраста (56 процентов) и старше 60 лет (71 процент). Экономят газ, воду, тепло и электричество чаще жители малых городов с населением до 100 тысяч (63 процента) и сел (64 процента).

Причина, по которой люди следят за потреблением воды, газа, света, в основном, экономия денег (79 процентов). "Экологи", которые размышляют об исчерпаемости природных ресурсов, составляют 15 процентов опрошенных, и это в пять раз больше, чем четыре года назад. Привычка - вторая натура у 14 процентов россиян.

Треть наших граждан (29 процентов) объяснила свой отказ экономить тем, что они разумные потребители и тратят исключительно только то, что необходимо.