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08.10.2019 16:06
Рубрика: Власть

Для сбора пожертвований установят правила

Текст: Татьяна Замахина
Пока что законодательство не регулирует сбор пожертвований через ящики. Депутаты решили восполнить этот "пробел" - законопроект о регулировании данной сферы благотворительности прошел первое чтение.

Благодаря одобрению документа в правовом поле появится понятие "ящик для сбора пожертвований". Кроме того, будет определен порядок размещения таких емкостей в стационарном и переносном вариантах.

Фото: iStock
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Право на использование "ящиков" предлагается дать только благотворительным организациям.

Нынешняя ситуацию приводит к нарушению принципов благотворительной деятельности, а граждане не доверяют системе сбора средств через благотворительные ящики, указано в пояснительной записке.

В результате благотворительные организации не получают значительную часть доходов.

Согласно инициативе, в процедуре извлечения пожертвований должно участвовать лицо, независимое от собирающей помощь организации.

Ко второму чтению предполагается определить порядок использования ящиков для сбора помощи во время публичных мероприятий.

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