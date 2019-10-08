Для сбора пожертвований установят правила

Благодаря одобрению документа в правовом поле появится понятие "ящик для сбора пожертвований". Кроме того, будет определен порядок размещения таких емкостей в стационарном и переносном вариантах.

Право на использование "ящиков" предлагается дать только благотворительным организациям.

Нынешняя ситуацию приводит к нарушению принципов благотворительной деятельности, а граждане не доверяют системе сбора средств через благотворительные ящики, указано в пояснительной записке.

В результате благотворительные организации не получают значительную часть доходов.

Согласно инициативе, в процедуре извлечения пожертвований должно участвовать лицо, независимое от собирающей помощь организации.

Ко второму чтению предполагается определить порядок использования ящиков для сбора помощи во время публичных мероприятий.