Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы

Маруся, старшая дочь 36-летней популярной российской телеведущей, актрисы и диджея Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована прямо из школы и прооперирована.

О чем телеведущая рассказала в Instagram. Уточнив: причина ЧП - аппендицит.

"Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала. В пятницу пошла в школу, все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало... потом скорая... потом принятие решения по поводу операции", - эмоционально перечислила тревожные события Бородина. Добавив, что от всех волнений чуть не повредилась рассудком. Но все обошлось: "Муж не отходил ни на секунду, я бы с ума сошла... когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребёнок...".

При этом Ксения отметила, что аппендицит дочери "ничего не предвещало", и хорошо, что все успели вовремя.

Далее Бородина успокаивает подписчиков: сейчас дочь уже дома, но те сорок минут в операционной она не забудет никогда.

Маруся родилась в 2009-м году, она дочь Ксении от первого брака - с бизнесменом Юрием Будаговым. Пара развелась в 2011-м. Летом 2015 года Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова и 22 декабря того же года родила вторую дочь - Теону.