Новости

Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 16:10
Сериал "Ходячие мертвецы" опять продлили 15:45
Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм 14:00
Децл станет главным героем телесериала об истории русского рэпа 13:35
Анастасию Заворотнюк тайно перевезли из клиники домой 12:45

Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы

ТВ и сериалы
    08.10.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Маруся, старшая дочь 36-летней популярной российской телеведущей, актрисы и диджея Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована прямо из школы и прооперирована.

О чем телеведущая рассказала в Instagram. Уточнив: причина ЧП - аппендицит. 

"Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала. В пятницу пошла в школу, все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало... потом скорая... потом принятие решения по поводу операции", - эмоционально перечислила тревожные события Бородина. Добавив, что от всех волнений чуть не повредилась рассудком. Но все обошлось: "Муж не отходил ни на секунду, я бы с ума сошла... когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребёнок...".

При этом Ксения отметила, что аппендицит дочери "ничего не предвещало", и хорошо, что все успели вовремя.

Далее Бородина успокаивает подписчиков: сейчас дочь уже дома, но те сорок минут в операционной она не забудет никогда.

Маруся родилась в 2009-м году, она дочь Ксении от первого брака - с бизнесменом Юрием Будаговым. Пара развелась в 2011-м. Летом 2015 года Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова и 22 декабря того же года родила вторую дочь - Теону.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 07.10.2019
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 07.10.2019
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 07.10.2019
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 07.10.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" возглавил российский прокат 07.10.2019
Вышел первый трейлер биографического фильма о Децле 07.10.2019
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 06.10.2019
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики 05.10.2019
Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков 05.10.2019
Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения 04.10.2019
⧣ телевидение
Фото: Елизавета Карпушкина/ТАСС
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 02.10.2019
Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 02.10.2019
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 01.10.2019