Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии

Военный истребитель F-16, принадлежащий ВВС США, потерпел крушение на западе Германии, в районе города Трир (земля Рейнланд-Пфальц). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военно-воздушные силы ФРГ.

Известно, что пилот остался в живых - ему удалось катапультироваться и приземлиться "с минимальными травмами". Авария произошла над нежилыми кварталами, поэтому на земле обошлось без пострадавших и разрушений. Как раз неподалеку находится главная американская авиабаза на территории ФРГ - Рамштайн. Как заявило американское командование, речь шла о "рутинном тренировочном полете". Другие подробности не приводятся.

Ранее в сентябре самолет F-16 из военного авиапарка Бельгии разбился во Франции, пилоты также смогли покинуть воздушное судно.