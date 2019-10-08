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08.10.2019 18:54
Рубрика: В мире

Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии

Текст: Екатерина Забродина

Военный истребитель F-16, принадлежащий ВВС США, потерпел крушение на западе Германии, в районе города Трир (земля Рейнланд-Пфальц). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военно-воздушные силы ФРГ.

Фото: EPA-EFE/PETER KLAUNZER
В США намерены пересмотреть программу истребителя будущего

Известно, что пилот остался в живых - ему удалось катапультироваться и приземлиться "с минимальными травмами". Авария произошла над нежилыми кварталами, поэтому на земле обошлось без пострадавших и разрушений. Как раз неподалеку находится главная американская авиабаза на территории ФРГ - Рамштайн. Как заявило американское командование, речь шла о "рутинном тренировочном полете". Другие подробности не приводятся.

Ранее в сентябре самолет F-16 из военного авиапарка Бельгии разбился во Франции, пилоты также смогли покинуть воздушное судно.

В мире Европа Германия
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