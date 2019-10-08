Канал "Спорт" Медиакорпорации Китая останавливает трансляцию соревнований NBA

"Мы обратили внимание на высказывание комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации Адама Сильвера, сделанное им в Японии, касательно неуместных слов генерального менеджера клуба NBA "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори о Сянгане. Мы крайне недовольны и резко возражаем против заявлений А. Сильвера о поддержке позиции Дэрилу Мори относительно так называемой свободы слова. Мы считаем, что любое выступление, которое бросает вызов национальному суверенитету и социальной стабильности, не подпадает под понятие "свободы слова", - говорится в заявлении Медиакорпораци Китая.

По указанной причине канал "Спорт" немедленно приостанавливает трансляцию соревнований предсезонного сезона "НБА" (China Games) и готов к пересмотру принятого ранее сотрудничества и обменов с Лигой.