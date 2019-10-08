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Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа

Классика
    08.10.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Henny Ray Abrams Фото: AP Photo/Henny Ray Abrams
Фото: AP Photo/Henny Ray Abrams

Именитый тенор Марчелло Джордани внезапно умер в возрасте 56 лет в своем родном городе Аугуста в Италии 5 октября. Как сообщает Siracusa News, причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

По информации издания, певец почувствовал себя плохо после обеда. Вызванные медики пытались реанимировать звезду более часа, но все тщетно.

Джоржани родился 25 января 1963 года. Обладая широким репертуаром, пел в "Турандот", "Онегине", "Тоске", "Мадам Баттерфляй", "Кармен", выступал на площадках Европы и США. Активно сотрудничал с Метрополитен-опера, где, начиная со своего дебюта в 1993-м, спел более двухсот раз.

Выступал и в Москве - в Кремлёвском Дворце на фестивале "Хворостовский и друзья".

Зритель мог видеть работы Джордани в телепостановках "Девушка с Запада", "Эрнани", "Манон Леско", "Троянцы", "Турандот", в выходившем в 2008-2013 годах телесериале "Метрополитен-опера", в "Аиде".

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