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8 октября 2019 г. 17:20
Общество
Текст: Артем Локалов

Голландию сохранит Россия

Власти Нидерландов отказались от названия Голландия. Но от него никогда не откажется Россия
Это довольно странное решение, но правительство Нидерландов - Нижних земель то есть - его уже приняло. Там считают, что Голландия ассоциируется у туристов, в основном, с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Санкт-Петербург. Новая Голландия со стороны реки Мойки. Открытка начала ХХ века.
Санкт-Петербург. Новая Голландия со стороны реки Мойки. Открытка начала ХХ века.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Нидерланды отказались называть себя Голландией

При этом Квартал красных фонарей и саму столицу никто переименовывать не собирается.

Исторически Голландия - это область, которая охватывает лишь две провинции. Всего их в стране 12. И некоторые жители ревностно относятся к тому, что им тоже приходится именоваться Голландией.

Правительство решило с этим покончить. Так, продвигать новый имидж Нидерландов будут на Евровидении в 2020 году, футбольная сборная Голландии так же станет именоваться исключительно командой Нидерландов...
Гребцами на ботике были Петр Великий и его адмиралы

Но в России редко можно услышать про Нидерланды. У нас исторически все связано с Голландией. И расставаться с этим названием никто не собираются.

Ведь именно в Голландию ездил учиться корабельному делу Петр Михайлов, он же император Петр I. Во время Великого посольства в 1697-1698 годах в Голландию он научился не только строить корабли, но и жить по образу и подобию голландских матросов: ходить матросской походкой, носить куртку с холщовым воротником, курить трубку.

Будучи в Зандаме, Петр спал... в шкафу - так тогда было принято, считалось, это полезно для здоровья. Там, в Зандаме, во время царствования Николая II был установлен памятник Царю-плотнику. Его копию в Петербурге на Адмиралтейской набережной уничтожили после революции, а в 1990-е уже Голландия подарила России памятник Царю-плотнику.

По наблюдениям современников, Петр Алексеевич "из всех картин любил голландския, представляющия морские виды...".

А во время карнавала 1721 года в Петербурге Петр возглавлял шествие в костюме голландского матроса и бил в барабан.

Здесь, в городе Петра, остров до сих пор называется Новой Голландией. В одной из самых известных усадеб в Москве - Кускове - есть Голландский домик. В деревенских домах сохранились печи-голландки.

И даже футбольную сборную России тренировали голландцы - Дик Адвокат и Гус Хиддинк. С Гусом она вообще одержала одну из главных побед в истории - над Голландией на чемпионате Европы-2008. А петербургский "Зенит" под руководством Адвоката выиграл европейский трофей - Кубок УЕФА в том же 2008-м.

Дик, кстати, стал первым иностранцем - почетным гражданином Петербурга.

Символично, что это - голландец.

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